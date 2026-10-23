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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Marco Rubio, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın pekiştirilmesi ve ikili münasebetlerin her alanda ilerletilmesi imkanları ele alındı.

GÜNDEM: BÖLGESEL GÜVENLİK VE SEHİR SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ

Bölgede tırmanan gerilimin yatıştırılması, istikrarın ve güvenliğin yeniden tesisi amacıyla yürütülen diplomatik hamleler ile taraflar arasındaki eş güdüm masaya yatırıldı.

Katarlı Bakan Al Sani görüşme sırasında, Katar’ın deniz seyrüsefer özgürlüğünü teminat altına alacak her türlü diplomatik çözüme tam destek verdiğini yineledi. Al Sani ayrıca, yürütülen bu temasların bölgede kalıcı barışı tesis edecek kapsamlı bir uzlaşıya zemin hazırlaması gerektiğini ifade etti.