Kastamonu Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kadıdağı Halk Eğitimi Merkezi tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kastamonu Şeker Fabrikası’nın destekleriyle "Özel Yürekler Üreten Eller Şekerköy Projesi" hayata geçirildi. Kronospan Orman Ürünleri AŞ ile Küre Eti Bakır Yeraltı İşletme Tesisleri’nin desteğiyle Kastamonu Şeker Fabrikası’na ait arazinin bir bölümünde dört sera oluşturuldu.

Seralarda toprakla buluşan özel bireyler, marul, domates, patlıcan, biber ve soğan gibi sebzeler yetiştiriyor. Bir serada ise tavuk besleniyor. Ürünlerin satışından elde edilecek gelir, özel bireylerin ihtiyaçları için kullanılacak. Bu kapsamda hayata geçirilen projenin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Onlar mutluysa biz mutluyuz. Bizim devlet anlayışımız kadimden beri bildiğiniz gibi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. İnşallah çeşitlendirerek çocuklarımıza bu konuda daha güzel hizmetler verecek işleri hep birlikte yapmaya devam ederiz. Buradan geri duracak değiliz. Her ne varsa yeni teklif olarak bekliyoruz. Elimizden geleni yine hep birlikte, imece usulü yapmaya devam ederiz" dedi.

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise tüm kurumların projeye büyük bir hevesle destek verdiğini belirterek, "İlk marullarımızı diktiğimizde de buradaydık. Hep beraber çocuklarımızın heyecanını gördük. Emek verildiği zaman herkesin bir şeyler yapabildiğini, özellikle özel bireylerimizin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Ailelerinin şu sözleri beni çok etkiledi: Seraya gidecekleri gün akşam erkenden uyuyorlar, sabah coşkuyla koşarak gidiyorlar. Eve döndüklerinde yaşadıkları mutluluk ve huzur tarif edilemez. Bu da en kıymetli durum olsa gerek. Kastamonu bu noktada örnek illerden biri olma yolunda ilerliyor. Bu proje, Türkiye’deki örnek projelerden biri. İnşallah daha başarılı ve verimli çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şekerköy Projesi’nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Dallı ve Milletvekili Ekmekci, beraberindeki heyetle seraları gezdi. Özel bireyler, yetiştirdikleri ürünler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılışa Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü Oktay Demirkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Nalbant, Kronospan Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, kurum temsilcileri, öğrenciler ve özel bireylerin aileleri katıldı.