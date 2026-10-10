Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu’da tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını bildirdi.
Kastamonu’nun çevre illerinde görülen şap hastalığı sebebiyle, Kastamonu’nun il genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durduruldu. Bu kapsamda hayvan pazarları süresiz hastalık söndürülene kadar kapatıldı. Ayrıca hayvan alım-satımı ve hayvan hareketleri de yasaklandı. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.
Kastamonu’da şap alarmı: Canlı hayvan pazarları kapatıldı
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu’da tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını bildirdi.
Kastamonu’da, şap hastalığı riski sebebiyle il genelindeki tüm hayvan pazarları süresiz olarak kapatıldı.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu’da tüm canlı hayvan pazarlarının süresiz kapatıldığını bildirdi.
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