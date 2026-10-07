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Kaynak: İHA

Alınan tedbirler kapsamında hayvan pazarındaki faaliyetlere geçici olarak ara verilirken, kentin tüm yerleşim yerlerinde hayvan giriş ve çıkışları sistemsel olarak kilitlendi.

BAYBURT GENELİNDE HAREKETLİLİK SİSTEMSEL OLARAK ENGELLENDİ

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, salgının önüne geçebilmek adına il merkezi ve tüm ilçelere bağlı köy ile mahallelerde önlemlerin devreye sokulduğu bildirildi. Alınan karar doğrultusunda hayvan pazarındaki işlemlere ara verilirken, il genelindeki tüm hayvan nakil işlemleri ikinci bir talimata kadar durduruldu.

ÜRETİCİLERE YASAKLARA UYMA ÇAĞRISI

Müdürlük açıklamasında, bölgedeki hayvancılığı korumak adına alınan kararlara eksiksiz uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve salgının kontrol altına alınabilmesi için yasağa tam riayet edilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.