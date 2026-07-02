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Kaynak: İHA

Olay, Cide ilçesi Kasım Mahallesi’nde Bayraklı Sokak’ta meydana geldi. Arıcılık yapan Yaşar Oturak, kendisine ait bal arılarının sokmasının ardından fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Oturak, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Oturak’ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Azdavay ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.