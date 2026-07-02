Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, doğru ekmek tercihinin sağlıklı beslenme düzeninin önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.
Kepekli mi, tam tahıllı mı?: Uzmanlar açıkladı...İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği
Sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, bugün sağlıklı beslenme tartışmalarının odağında yer alıyor. Uzmanlar ise asıl meselenin ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak değil; doğru malzemeyle üretilmiş ekmeği, doğru miktarda tüketmek olduğuna dikkat çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan, lif açısından zengin tam tahıllı ekmekler ile modern üretimle hazırlanan beyaz ekmekler arasında vücudun verdiği tepkiler açısından önemli farklar bulunuyor. Bu nedenle ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine, soframızdaki doğru seçeneği bulmak büyük önem taşıyor.
BEYAZ EKMEK Mİ, TAM TAHILLI EKMEK Mİ?
Ekmek tüketiminde en önemli ayrım, kullanılan unun kalitesinden kaynaklanıyor.
Beyaz ekmek üretiminde tahılın lif, vitamin ve mineral açısından değerli bölümleri büyük ölçüde ayrıldığı için besin içeriği azalabiliyor. Bu tür ekmekler daha hızlı sindirildiğinden kan şekerinde daha hızlı yükselişlere ve kısa sürede yeniden açlık hissine yol açabiliyor.
Tam tahıllı ekmeklerde ise tahılın doğal yapısı daha fazla korunuyor. İçerdiği lif sayesinde sindirim süreci yavaşlıyor, tokluk hissi destekleniyor ve kan şekeri dengesinin korunmasına yardımcı olabiliyor.
EN SAĞLIKLI EKMEK NASIL SEÇİLİR?
Sağlıklı ekmek seçerken yalnızca dış görünüşüne veya rengine bakmak yeterli değildir. Koyu renkli görünen bazı ekmekler her zaman tam tahıllı olmayabilir. En doğru tercih için içindekiler bölümünü kontrol etmek gerekir.
İyi bir ekmekte şu özelliklere dikkat edilmelidir:
İlk sıralarda tam buğday unu, tam çavdar unu veya tam tahıl bulunmalı.
Lif miktarı yüksek olmalı.
İlave şeker ve glikoz şurubu içermemeli.
Tuz oranı düşük olmalı.
Gereksiz katkı maddeleri mümkün olduğunca sınırlı olmalı.
EKŞİ MAYALI EKMEK DAHA MI SAĞLIKLI?
Ekşi mayalı ekmekler, doğal fermantasyon süreci nedeniyle bazı kişiler tarafından daha kolay sindirilebilir bulunabilir. Fermantasyon, ekmeğin yapısında bazı değişiklikler oluşturarak sindirim ve kan şekeri yanıtı üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.
Burada belirleyici olan yalnızca ekşi maya kullanılması değildir. Ekşi mayalı ekmeğin hangi unla hazırlandığı da önemlidir. Tam tahıllı undan yapılan ekşi mayalı ekmek, beyaz undan hazırlanan çeşitlere göre daha avantajlı bir seçenek olabilir.
EKMEĞİ DONDURUP TÜKETMEK ZARARLI MI?
Ekmeği dondurup çözdürdükten sonra tüketmenin, dirençli nişasta miktarını artırabileceği belirtiliyor. Bu durum karbonhidratların daha yavaş sindirilmesine yardımcı olarak kan şekeri üzerindeki etkiyi azaltabilir.
EKMEK TÜKETİMİNDE ÖNEMLİ OLAN DENGE
Ekmek ne tamamen suçlanması gereken bir besindir ne de sınırsız tüketilebilecek kadar masumdur. Asıl farkı oluşturan seçilen ekmeğin kalitesi, porsiyon miktarı ve kişinin genel beslenme alışkanlıklarıdır.
Doğru ekmek, dengeli bir beslenme düzeninde rahatlıkla yer alabilir. Asıl mesele ekmeği hayatımızdan çıkarmak değil, bilinçli seçimlerle soframızdaki yerini doğru belirlemektir.