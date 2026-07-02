Kepekli mi, tam tahıllı mı?: Uzmanlar açıkladı...İşte dünyanın en sağlıklı ekmeği

Burada belirleyici olan yalnızca ekşi maya kullanılması değildir. Ekşi mayalı ekmeğin hangi unla hazırlandığı da önemlidir. Tam tahıllı undan yapılan ekşi mayalı ekmek, beyaz undan hazırlanan çeşitlere göre daha avantajlı bir seçenek olabilir.