12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik

CEDİ OSMAN DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Şehmus Hazer 16 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken 15 sayı, 11 ribaundluk performansıyla double-double yapan Cedi Osman galibiyete damga vurdu. Öte yandan Alperen Şengün 14 sayı ve Tarık Biberovic ise 10 sayılık performanslarıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.