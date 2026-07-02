FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'e konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.
12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'e konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik mücadeleden 82-75 galibiyetle ayrılarak grup liderliğini garantiledi.Furkan Çelik
Zenica'daki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan mücadeleye iki takım da yüksek tempoyla başladı.
BOSNA HERSEK İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
İlk çeyreği Bosna Hersek 18-17 önde tamamlarken, soyunma odasına da ev sahibi ekip 39-34'lük üstünlükle gitti.
12 DEV ADAM ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ
İkinci yarıda savunma sertliğini artıran ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele aldı ve son periyoda 57-59 üstün girerek maçta momentumu tersine çevirdi.
BOSNA HERSEK KOÇU DİSKALİFİYE EDİLDİ
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada son 5 dakikasına girilirken Bosna Hersek cephesinde tansiyon yükseldi.
Bosna Hersek koçu Dario Gjergja, Türkiye lehine verilen hücum kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi.
Son bölümde hata yapmayan Milliler sahadan 82-75 galip ayrılarak C Grubu'nda 5'te 5 ile namağlup serisini sürdürdü ve grup liderliğini garantiledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk tur grubundaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı oynayacak.
CEDİ OSMAN DOUBLE-DOUBLE YAPTI
Şehmus Hazer 16 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken 15 sayı, 11 ribaundluk performansıyla double-double yapan Cedi Osman galibiyete damga vurdu. Öte yandan Alperen Şengün 14 sayı ve Tarık Biberovic ise 10 sayılık performanslarıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.