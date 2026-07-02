Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik

12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'e konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, kritik mücadeleden 82-75 galibiyetle ayrılarak grup liderliğini garantiledi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 1

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek'e konuk olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 2

Zenica'daki Husejin Smajlovic Arena'da oynanan mücadeleye iki takım da yüksek tempoyla başladı.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 3

BOSNA HERSEK İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

İlk çeyreği Bosna Hersek 18-17 önde tamamlarken, soyunma odasına da ev sahibi ekip 39-34'lük üstünlükle gitti.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 4

12 DEV ADAM ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda savunma sertliğini artıran ay-yıldızlılar, üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü ele aldı ve son periyoda 57-59 üstün girerek maçta momentumu tersine çevirdi.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 5

BOSNA HERSEK KOÇU DİSKALİFİYE EDİLDİ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada son 5 dakikasına girilirken Bosna Hersek cephesinde tansiyon yükseldi.

Bosna Hersek koçu Dario Gjergja, Türkiye lehine verilen hücum kararı sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye edildi.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 6

Son bölümde hata yapmayan Milliler sahadan 82-75 galip ayrılarak C Grubu'nda 5'te 5 ile namağlup serisini sürdürdü ve grup liderliğini garantiledi.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 7

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk tur grubundaki son karşılaşmasını 6 Temmuz'da İstanbul'da İsviçre'ye karşı oynayacak.

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12 Dev Adam'dan Bosna'da kritik zafer: 5'te 5 yaparak liderliği garantiledik - Resim: 8

CEDİ OSMAN DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Şehmus Hazer 16 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken 15 sayı, 11 ribaundluk performansıyla double-double yapan Cedi Osman galibiyete damga vurdu. Öte yandan Alperen Şengün 14 sayı ve Tarık Biberovic ise 10 sayılık performanslarıyla çift hanelere ulaşan isimler oldu.

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