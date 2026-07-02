Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, sistemin ilk günü 649.244 vatandaş DOA uygulamasını indirerek sisteme dahil oldu.
Yüz binlerce kişi çöpünü attı ATM’den nakit para çekti: Depozito iade sistemi başladı
1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA), ilk günden büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını DOA makinelerine bırakarak her biri için 1 TL teşvik kazandı ve bu parayı anlaşmalı bankaların ATM’lerinden nakit olarak çekti.Züleyha Öncü
Toplam 1.547.850 adet DOA logolu ambalaj iade edildi.
DOA Sistemi Nasıl İşliyor?
Üzerinde “DOA” logosu bulunan içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine şehirlerin merkezi noktalarına yerleştirilen akıllı makinelere bırakmak yeterli.
Makine ambalajı okutuyor, puan e-cüzdana yükleniyor. Biriken bakiye, anlaşmalı bankaların ATM’lerinden nakit para olarak çekilebiliyor.
Uygulamanın başladığı ilk günde özellikle İstanbul’un birçok ilçesinde DOA makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Atıklarını nakde çevirmek isteyen vatandaşlar, torbalar dolusu şişe ve kutuyla makinelerin başına akın etti.
Vatandaşlar Ne Diyor?
Bağcılar’dan makine olan bir noktaya gelen Abdülsamet Pekdemir, sistemi başarılı bulduğunu ancak bazı noktalarda hazne kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtti. Pekdemir, “Cihaz genel olarak çalışıyor ama hazne küçük. Kendi ilçemde makine olmadığı için buraya geldim. Umarım kısa sürede Bağcılar’a da kurulur” dedi.
Bakan Murat Kurum’dan İlk Gün Açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ilk gün verilerini paylaştı:
“Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA’yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcıya ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak.”
Uzun Vadeli Hedefler
Sistem tam kapasiteyle devreye girdiğinde her yıl 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi ve ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.
Depozito iade sistemi sayesinde hem çevre kirliliği azalacak hem de vatandaşlar attıkları her ambalajdan nakit para kazanma fırsatı bulacak. Uygulamanın önümüzdeki günlerde tüm ilçelere yaygınlaştırılması bekleniyor.