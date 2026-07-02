Yüz binlerce kişi çöpünü attı ATM’den nakit para çekti: Depozito iade sistemi başladı

Vatandaşlar Ne Diyor?

Bağcılar’dan makine olan bir noktaya gelen Abdülsamet Pekdemir, sistemi başarılı bulduğunu ancak bazı noktalarda hazne kapasitesinin yetersiz kaldığını belirtti. Pekdemir, “Cihaz genel olarak çalışıyor ama hazne küçük. Kendi ilçemde makine olmadığı için buraya geldim. Umarım kısa sürede Bağcılar’a da kurulur” dedi.