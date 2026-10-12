Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. arasında Ç.A. ile yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kastamonu'da aile katliamı: Baba, 2 oğlu ve kardeşi öldürüldü - Resim : 1

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Ç.A.'nın tabancayla ateş açması sonucu İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. vuruldu.

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Dört kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'da aile katliamı: Baba, 2 oğlu ve kardeşi öldürüldü - Resim : 3

ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ç.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ve komando ekipleri ise olayın meydana geldiği Akdeğirmen köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı.