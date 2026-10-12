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Kaynak: AA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. arasında Ç.A. ile yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında Ç.A.'nın tabancayla ateş açması sonucu İlhan K., oğulları Sefa K. ve Ali K. ile kardeşi Halit K. vuruldu.

Dört kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ç.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ve komando ekipleri ise olayın meydana geldiği Akdeğirmen köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı.