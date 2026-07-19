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Kaynak: İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kasklı bir saldırganın iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayın ardından motosikletle kaçan şüphelinin çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, başında kask bulunan kimliği belirsiz bir kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçışı sırasında çevreye rastgele ateş açtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.