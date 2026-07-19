İngiltere’den Türkiye’ye Uzanan Girişimcilik Hikayesi
Manchester Üniversitesi'nde İşletme Ekonomisi eğitimi alan Aylin Erdoğan, mezuniyetinin ardından Avusturya'da çevre sektöründe çalışmaya başladı. Ancak onun hayalinde kendi işini kurmak vardı. Yurt dışındaki kariyerini noktalayan genç girişimci, radikal bir kararla Türkiye'ye dönerek kolları sıvadı.
İngiltere'den döndü, otoparkta tesis kurdu: Şimdi michelin yıldızlı restoranlara satıyor
İngiltere ve Avusturya'daki kariyerini bırakıp Türkiye’ye dönen Aylin Erdoğan, otoparkta kurduğu dikey tarım tesisiyle ezber bozdu. Yüzde 95 su tasarrufuyla üretilen ilaçsız ürünler, lüks otellerin ve Michelin yıldızlı restoranların vazgeçilmezi oldu. İşte o başarı hikayesi...Kaynak: Diğer
İngiltere’den Türkiye’ye Uzanan Girişimcilik Hikayesi
Otoparkta Başlayan Yeşil Devrim
2022 yılında titiz bir pazar araştırmasıyla işe başlayan Erdoğan, ezber bozan bir lokasyon seçti. Ataşehir'de kapalı bir otopark alanını dönüştürerek yaklaşık 700 metrekarelik devasa bir dikey tarım tesisi kurdu. Tesis, şehir merkezinde üretim yapmanın avantajını sonuna kadar kullanıyor.
Kısa Sürede Dev Hizmet Ağı
Aralık 2025'te deneme üretimlerine başlayan tesis, Mart 2026 itibarıyla ticari satışlara geçti. Henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen, İstanbul genelinde lüks oteller ve elit restoranlar dahil olmak üzere aktif olarak 12 büyük müşteriye düzenli sevkiyat yapılmaya başlandı.
Şeflerin Özel Siparişleri Bu Tesiste Yetişiyor
Tesiste şu an 30'dan fazla yenilebilir yeşil yapraklı ürün çeşidi üretiliyor. Sıradan yeşilliklerin ötesinde, özellikle Asya mutfağına hizmet veren restoranlar ve gurme şeflerin taleplerine göre özel üretim planlaması yapılıyor.
Farklı Marullar, Özel Fesleğenler ve Wasabi Yaprağı
Menülerinde fark yaratmak isteyen şefler için tesiste özel marul çeşitleri, nadir bulunan fesleğen türleri ve Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezi olan wasabi yaprağı yetiştiriliyor. Ürünler, şeflerin tam istediği boyuta ulaştığı an taptaze hasat ediliyor.
Michelin Yıldızlı Restoranların Yeni Tedarikçisi
Kalitesiyle kısa sürede fark yaratan dikey tarım tesisi, İstanbul'un en prestijli mutfaklarına girmeyi başardı. Genç girişimci, şu anda İstanbul'daki Michelin yıldızlı restoranlara düzenli olarak ürün tedarik ettiklerini ve büyük zincirlerle de masada olduklarını belirtiyor.
Tohumdan Altyapıya %100 Yerli Üretim
Tesisin kurulum sürecinde tamamen yerli mühendislik ve yerli firmalarla çalışıldı. Teknolojik altyapısından tesisin inşasına, kullanılan LED sistemlerinden tohum tedarikine kadar her aşamada yerli imkanlar kullanılarak milli üretime destek olundu.
Yüzde 95 Su Tasarrufuyla Doğa Dostu Tarım
Topraksız tarım yönteminin uygulandığı tesiste, özel bir devirdaim sistemi kullanılıyor. Bu sayede geleneksel tarıma oranla yüzde 95 su tasarrufu sağlanıyor. Genç girişimcinin AR-GE hedefi ise bu oranı yüzde 99,9 seviyesine çıkararak dünyada öncü olmak.
Zirai İlaçsız ve 3 Hafta Boyunca Taptaze
Toprak kullanılmadığı için tesiste hiçbir zirai ilaca (pestisit) ihtiyaç duyulmuyor ve ürünlerin genetiğiyle oynanmıyor. Üstelik bu yöntemle yetişen bitkiler o kadar dayanıklı ki, ev tipi buzdolaplarında bile 3 haftaya kadar tazeliğini ve çıtırlığını koruyabiliyor.
Hedef Avrupa Pazarına İhracat Yapmak
İç pazarda güçlü bir konum elde ettikten sonra doğrudan tüketiciye ulaşmayı planlayan Aylin Erdoğan'ın asıl büyük hedefi ise ihracat. Genç girişimci; Avusturya, Almanya, İngiltere ve İrlanda gibi gıda kökenine büyük önem veren Avrupa ülkelerine Türkiye'den ürün satmak için AR-GE çalışmalarını başlattı.