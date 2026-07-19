İngiltere'den döndü, otoparkta tesis kurdu: Şimdi michelin yıldızlı restoranlara satıyor

Zirai İlaçsız ve 3 Hafta Boyunca Taptaze

Toprak kullanılmadığı için tesiste hiçbir zirai ilaca (pestisit) ihtiyaç duyulmuyor ve ürünlerin genetiğiyle oynanmıyor. Üstelik bu yöntemle yetişen bitkiler o kadar dayanıklı ki, ev tipi buzdolaplarında bile 3 haftaya kadar tazeliğini ve çıtırlığını koruyabiliyor.