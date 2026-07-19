Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 20 ay önce PKK'nın silah bırakacağı, kendini feshedeceği sözü verildiğini belirterek, "Aradan geçen 20 ayın sonunda TBMM’ ye PKK'ya affı düzenleyen yasa tasarısı gelirken PKK kendisini feshetmedi, silah bırakmadı. Biz tekrar millet olarak aldatıldık. Sığınmacılar konusunda aldatıldık, PKK ile yapılan pazarlık konusunda aldatıldık” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Zafer Partisi Türkiye’nin Geleceğini Konuşuyor” konferansına katıldı, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdağ, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güncel sorunları, ekonomi, güvenlik politikaları, gelecek vizyonu ve partisinin çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“PKK SİLAH BIRAKMAZ, MÜZAKERE YAPMADAN PKK TAVİZ ALMADAN SİLAH BIRAKMAZ" DEDİĞİMİZ İÇİN BENİ DE 5 AY SİLİVRİ'DE HAPSETTİLER”

Çözüm sürecine değinen Özdağ, şunları söyledi:

“Aynen bundan 20 ay önce Türk milletine bir söz verdiler. Evet, PKK silah bırakacak, kendisini feshedecek. Sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da da feshedecek, orada da silah bırakacak. Kayıtsız şartsız yapacak, bir müzakere, pazarlık olmayacak dediler ama aradan geçen 20 ayın sonunda bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne PKK'ya affı düzenleyen, Öcalan'a affı düzenleyen yasa tasarısı gelirken PKK kendisini feshetmedi, silah bırakmadı ne Türkiye'de ne Suriye'de, ne Irak'ta ne İran'da. Biz tekrar millet olarak aldatıldık. Sığınmacılar konusunda aldatıldık, PKK ile yapılan pazarlık konusunda aldatıldık. "Pazarlık yapmayacağız" dediler, pazarlık yaptılar ve teslimiyetçi bir pazarlık. 'Pazarlık yapmadan PKK silah bırakmaz. Müzakare yapmadan, taviz almadan PKK silah bırakmaz' dediğimiz için beni de 5 ay Silivri'de hapsettiler. Bu konuda konuşmamak, PKK'lılarla ilgili infaz yasası çıkana kadar konuşmamak için. Ve şimdi de öfkeyle, 'Siz terör bitmesin mi istiyorsunuz? Siz kan aksın mı istiyorsunuz?' diyorlar. Hayır, biz terör bitsin istiyoruz ama teröre teslim olunmasın istiyoruz. Biz terör bitsin ama terör örgütü teslim olarak, diz çökerken bitsin istiyoruz. Ama teröristlerin Türkiye'de meydanlarda 'Biz pişman değiliz, biz mağlup değiliz, biz galibiz' diye dolaştığı bir Türkiye istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunun kırılmasını, küçük düşürülmesini istemiyoruz."

“ABDULLAH ÖCALAN'A UMUT HAKKINI İÇEREN PKK’LILARA AF GETİRECEK YASA TASARISI MECLİSE GELİYOR”

Meclis'e getirilmesi gündemde olan "çerçeve yasa"ya ilişkin de açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Peki Türkiye içerisinde ne oluyor? Abdullah Öcalan'a umut hakkını içeren ve İmralı'da mahkum statüsünden misafir statüsüne geçmesini sağlayacak yasa tasarısı, PKK'lılara af getirecek yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmek üzere. Üst düzey PKK'lı elebaşları da 5 sene süreyle Türkiye'de olmayacaklarmış, 5 sene sonra vatandaş alışınca onlar da Türkiye'ye dönüp siyasete katılacaklarmış. Yine duyuyoruz ki PKK, Suriye hükümetiyle ayrıca bir anlaşma yapmış ve çıkan petrolün, kendi kontrol ettiği bölgeden çıkan petrolün 20 yıllığına yüzde 10'unu örgüt olarak kullanma imkanına sahip olmuş. Yani Barzani'nin bir zamanlar Bağdat'la yaptığı anlaşmanın aynısını PKK şimdi Şam'la yapmış. Oysa Suriye'yi biz fethetmiştik değil mi? Bize öyle söylenmişti, öyle anlatılmıştı. Ve bu arada basında çok okuma imkânınız olmuyordur ama örgütün sosyal medyasından salınan PKK'lıları hapishanelerden biz izliyoruz, sayıları çok fazla. Bunların da Kuzey Irak'a gittikleri, Irak'taki eğitim aldıktan sonra örgüt içinde fotoğraflar vesaire çektirildikten sonra elebaşlarıyla toplantılar, görüşmeler yaptıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüklerini biliyoruz."

“İRAN'DA DA YENİ BİR ÇATIŞMA SÜRECİ TEZGAHLANMAYA ÇALIŞILIYOR”

ABD’nin İran’da yeni bir çatışma süreci başlatacağını, DEM Parti'nin isminin değiştirileceğini ileri süren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“DEM Parti'nin şimdi adının değiştirilmesi ve 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' diye bir partiye dönüştürülmesi planlanıyor. PKK'lı teröristler kırsalda 3-4 kişilik gruplar halinde gezmeye başlamışlar ama üzerlerinde o paçavraları yok, vatandaş gibi giyinerek geziyorlar. PKK'yla böyle bir bağlantısı olan ama suç kaydı olmayanların da iş adamı olarak Kuzey Irak'a davet edildiğini, burada örgütün, terör örgütünün uyuşturucudan kazandığı parayı aklayarak Türkiye'ye sokma çalışmalarının yapıldığını görüyoruz.

Biz de Zafer Partisi olarak bu küresel ve bölgesel oyunu, bu küresel ve bölgesel oyunun ülkemizin bugününe ve geleceğine yansımalarını görerek buna karşı, ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün Birinci Meclis'i kurarken yapmış olduğu gibi bütün milli güçlerin bir araya gelerek omuz omuza direnmesi ve bu ağır saldırıyı tarihin çöplüğüne atması gerektiği inancıyla siyaset yapıyoruz. Evet, birçok siyasi parti var. Biz bugün iki proje çarpışırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün projesiyle onun karşısına çıkartılmaya çalışılan bölücü Öcalan projesi, Atatürk'te birleşmenin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz."