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Kaynak: AA

ABD'nin Wisconsin eyaletinde etkili olan kasırga, 30 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisine neden oldu. Yetkililer can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıklarken, elektriklerin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceği belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, Wisconsin'e bağlı Winnebago bölgesinde kasırga meydana geldiğini bildirdi.

Menasha ilçesi Polis Şefi Matt Albrecht, bazı evlerin ve iş yerlerinin kasırgadan "ciddi şekilde etkilendiğini" belirtti.

30 BİNDEN FAZLA EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Yetkililer, kasırga nedeniyle 30 binden fazla evin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Eyalet yetkilisi Gordon Hintz, kasırga nedeniyle can kaybı veya yaralanma vakası bildirilmediğini, elektriğin yeniden sağlanmasının birkaç gün sürebileceğini söyledi.