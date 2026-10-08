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Kaynak: Haber Merkezi

Kasımpaşa forması giyen Elson Mendes, futbolcuların şöhret nedeniyle günlük hayatta yaşadığı zorluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN TANIMAMASI GÜZEL BİR ŞEY"

Günlük hayatında rahatça hareket edebilmesinden memnun olduğunu belirten Mendes, sabah kalkıp fırına giderek ekmek alabilmesini örnek gösterdi.

Mendes, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah kalkıp fırına giderek ekmek almak ve kimsenin tarafından tanınmamak güzel bir şey. Mesela Mbappe bunu yapamaz çünkü herkes onu tanır."

"O ÖZGÜRLÜĞE SAHİP DEĞİLSİNİZ"

Tanınmış olmanın beraberinde bazı zorluklar getirdiğini söyleyen Mendes, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence tanınmış olmak zor çünkü o özgürlüğe sahip değilsiniz."