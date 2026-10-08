Kasımpaşa forması giyen Elson Mendes, futbolcuların şöhret nedeniyle günlük hayatta yaşadığı zorluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşalı Elson Mendes'ten Mbappe örneği: O bunu yapamaz - Resim : 1

"KİMSENİN TANIMAMASI GÜZEL BİR ŞEY"

Günlük hayatında rahatça hareket edebilmesinden memnun olduğunu belirten Mendes, sabah kalkıp fırına giderek ekmek alabilmesini örnek gösterdi.

Mendes, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah kalkıp fırına giderek ekmek almak ve kimsenin tarafından tanınmamak güzel bir şey. Mesela Mbappe bunu yapamaz çünkü herkes onu tanır."

Kasımpaşalı Elson Mendes'ten Mbappe örneği: O bunu yapamaz - Resim : 2

"O ÖZGÜRLÜĞE SAHİP DEĞİLSİNİZ"

Tanınmış olmanın beraberinde bazı zorluklar getirdiğini söyleyen Mendes, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bence tanınmış olmak zor çünkü o özgürlüğe sahip değilsiniz."