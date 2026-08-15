Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Trabzonspor yeni sezonun ilk haftasında Kasımpaşa’ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak zorlu karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

MOHAMED SALAH YEDEK KULÜBESİNDE

Trabzonspor’a transferiyle dünya çapında büyük ses getiren Mohamed Salah bordo mavili kulüpte ilk kez maç kadrosunda yer alırken Kasımpaşa karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor. Fatih Tekke, fiziksel olarak iyi durumda olmasına rağmen maç eksiği bulunan Salah’a oyunun gidişatına göre süre verebilir.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Yessen, Winck, Baldursson, Mendes, Diabate, Mortadha, Güven, Benedyczak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Bouchouari, Malinovskyi, Metehan, Saviolo, Aral, Onuachu

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfada yer alacak.