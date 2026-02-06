Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu 3 yeni genç oyuncu ile güçlendirdi. Lacivert-beyazlılar, Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk’ü renklerine bağladı.

Kasımpaşa’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Altınordu FK’dan Burak Gültekin (2006), Queens Park Rangers FC’den Mehmet Burak Reçber (2007) ve FC Shkupi’den Ahmet Kaan Öztürk (2007) ile sözleşme imzalamıştır. Kemerburgaz Tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde CEO’muz Ceyhun Kazancı da hazır bulundu. Kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeleri imzalayan genç futbolcularımıza armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.