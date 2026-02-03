Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamıza hoş geldin Eyüp Aydın!" ifadeleri kullanıldı.
Eyüp Aydın, Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 8. oyuncu oldu.
Sezonun ilk yarısında kiralık olarak Samsunspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibiyle Süper Lig'de 6 maça çıktı.