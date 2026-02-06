Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK, ülke genelindeki 26 milyondan fazla haneyi kapsayan "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini ilk kez yayımladı.
TÜİK, ülke genelindeki 26 milyondan fazla haneyi kapsayan "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini ilk kez yayımladı.
Türkiye’nin en yüksek ve en düşük refah seviyesine sahip ilçeleri belli oldu.
İşte o ilçeler...
Yapılan genel sıralamaya göre Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeleri:
- Çankaya (Ankara)
- Kadıköy
-Beşiktaş
Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeleri:
- Çamoluk (Giresun)
- Derebucak (Konya)
- Doğanşar (Sivas)
- Felahiye (Kayseri)
- Dikmen (Sinop)
- Pınarbaşı (Kastamonu)
- Bayramören (Çankırı)