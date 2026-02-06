Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
PAKİSTAN'DA CUMA NAMAZI SIRASINDA SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI
Anasayfa Yaşam Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

Türkiye’nin en yüksek ve en düşük refah seviyesine sahip ilçeleri ortaya çıktı.

Hava Arabacılar Derleyen: Hava Arabacılar
Haberi Paylaş
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 1

TÜİK, ülke genelindeki 26 milyondan fazla haneyi kapsayan "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini ilk kez yayımladı.

Türkiye’nin en yüksek ve en düşük refah seviyesine sahip ilçeleri belli oldu.

İşte o ilçeler...

1 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 2

Yapılan genel sıralamaya göre Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeleri:

- Çankaya (Ankara)

2 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 3

- Kadıköy

3 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 4

-Beşiktaş

4 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 5

Türkiye’nin sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeleri:

- Çamoluk (Giresun)

5 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 6

- Derebucak (Konya)

6 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 7

- Doğanşar (Sivas)

7 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 8

- Felahiye (Kayseri)

8 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 9

- Dikmen (Sinop)

9 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 10

- Pınarbaşı (Kastamonu)

10 11
Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu - Resim: 11

- Bayramören (Çankırı)

11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro