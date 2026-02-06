Ekonomik kriz, maaş azlığı, sürekli gelen zamlar vatandaşları isyan ettirmeye devam ediyor. TÜRK-İŞ'in açıklamasına göre Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık sınırı 31.224 TL, Yoksulluk sınırı ise 101.706 TL olarak açıklanmıştı.
Son anket memurlar ile yapıldı: İşte 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçları
ORC Araştırma'nın son anketi ortaya çıktı. Memurlar bu pazar seçim olsa bakın kime oy veriyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
2026 Ocak ayı itibarıyla memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranının yüzde 18,6 olarak açıklanmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL'den 60 bin 896 TL'ye yükselmişti.
Muhalefet partileri ve geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' istemeye devam ederken anket firmaları da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son anket ORC Araştırma'dan geldi. Anket firması memurların siyasi parti oy tercihlerini araştırdı.
ORC Araştırma 27-29 Ocak 2026 tarihlerinde 26 ilde düzenlediği ankette 974 memura "Bu pazar Genel Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anket sonuçlarına göre memurun tercihi yüzde 36,1 ile CHP oldu. AKP ise oyların yüzde 29,6'sını aldı.
İşte ORC'nin "memur" anketinin sonuçları:
CHP: Yüzde 36,1
AKP: Yüzde 29,6
MHP: Yüzde 8,2
Saadet Partisi: 4,8
İYİ Parti: Yüzde 4,1
Zafer Partisi: 3,5
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 3,1
Yerli ve Milli Parti: 2,7
DEM Parti: 2,2
Saadet Partisi: 1,8
Diğer: 3,9