Son anket memurlar ile yapıldı: İşte 'Bu pazar seçim olsa' anketinin sonuçları

ORC Araştırma 27-29 Ocak 2026 tarihlerinde 26 ilde düzenlediği ankette 974 memura "Bu pazar Genel Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu. Anket sonuçlarına göre memurun tercihi yüzde 36,1 ile CHP oldu. AKP ise oyların yüzde 29,6'sını aldı.