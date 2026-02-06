Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026
AFAD DUYURDU: ERZİNCAN'DA KORKUTAN DEPREM
2026'da en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte cüzdanları dolduracak 20 sektör

2026 yılında en kazançlı meslekler sağlık, teknoloji ve yeşil enerji sektörlerinde yoğunlaştı. Uzmanlar, AI ve sağlık talebinin maaşları yükselttiğini vurguladı. İşte 2026'da en çok kazandıran meslekler, cüzdanları dolduracak 20 sektör...

2026 yılında en kazançlı meslekler, sağlık, teknoloji ve yeşil enerji sektörlerinde yoğunlaştı. Uzmanlar, yapay zekâ (AI) entegrasyonunun ve yaşlanan nüfusun yarattığı talebin maaşları ciddi oranda yükselttiğini vurguladı.

Indeed'in 2026 sıralamasına göre Kalp Medikal Teknisyeni listenin zirvesine yerleşti; medyan yıllık kazanç 133 bin dolar civarına ulaştı ve talep patlaması yaşandı. Hemşire Pratisyenleri BLS projeksiyonlarında yüzde 40 büyüme gösterdi, bağımsız çalışma yetkisiyle medyan maaş 129 bin doları aştı.

Veri Bilimcileri yüzde 34'lük artışla 112 bin dolar medyan kazanç sağladı; AI sistemleri bu alandaki talebi daha da körükledi. Yazılım Mühendisleri ve AI Mühendisleri teknoloji sektörünün yıldızları oldu; yıllık 119-140 bin dolar bandında gelir elde ettiler. Siber Güvenlik Analistleri küresel tehditler nedeniyle yüzde 29 büyüdü ve 124 bin dolar medyan maaşla öne çıktı.

Cerrahlar, Anestezi Uzmanları ve Psikiyatristler gibi yüksek sorumluluklu sağlık rolleri 280-470 bin dolar aralığında kazanç sundu. Yeşil enerji dönüşümüyle Maden Mühendisleri 200 bin dolara yaklaştı. Finans Yöneticileri ve IT Direktörleri de düzenlemeler ve siber riskler sayesinde 150-250 bin dolar bandını korudu.Uzmanlar, kariyer planlamasında bu sektörlere yönelmenin cüzdanları dolduracağını ifade etti.

İşte, 2026’da en çok kazandıran o meslek grubu ve bilgiler;

1. Kalp Medikal Teknisyeni: Indeed'in 2026 sıralamasında birinci olan bu meslek, kalp rahatsızlıklarında teşhis ve tedavi destekledi; maaşlar yüzde 34 arttı, medyan 133 bin dolar oldu, talep patlaması yaşandı.

2. Hemşire Pratisyeni: BLS projeksiyonlarında yüzde 40 büyüme gösterdi; yaşlanan nüfus nedeniyle talep arttı, medyan maaş 129 bin doları aştı, bağımsız pratik yapma yetkisi kazançları yükseltti.

3. Veri Bilimcisi: Teknoloji sektöründe yüzde 34 büyüme yaşadı; büyük veriyi analiz ederek iş kararlarını şekillendirdi, medyan 112 bin dolar kazandı, AI entegrasyonu talebi artırdı.

4. Yazılım Mühendisi: LinkedIn raporunda hızlı büyüdü; uygulamalar geliştirdi, maaşlar 119 bin dolara ulaştı, uzaktan çalışma fırsatları cazibesini artırdı.

5. AI Mühendisi: Gartner tahminlerinde patlama yaptı; yapay zeka sistemleri tasarladı, yıllık 140 bin dolar kazandı, etik kurullar talebi yükseltti.

6. Siber Güvenlik Analisti: BLS'de yüzde 29 büyüme gösterdi; tehditleri önledi, medyan 124 bin dolar oldu, küresel harcamalar sektörü büyüttü.

7. Doktor Asistanı: Sağlık sektöründe yüzde 20 artış yaşadı; teşhis ve tedavi destekledi, maaşlar 133 bin dolara çıktı, talep yüksek kaldı.

8. Finans Yöneticisi: Forbes analizinde yüzde 7.1 büyüme gösterdi; bütçeleri yönetti, medyan 161 bin dolar kazandı, düzenlemeler talebi artırdı.

9. Cerrah: Avustralya'da en yüksek maaşlıydı; operasyonlar gerçekleştirdi, yıllık 470 bin doları aştı, uzmanlık gerekliliği kazançları korudu.

10. Anestezi Uzmanı: Yüksek sorumluluk taşıdı; ameliyatlarda anestezi yönetti, maaşlar 440 bin dolara ulaştı, talep sabit kaldı.

11. Psikiyatrist: Mental sağlık talebiyle büyüdü; tedaviler uyguladı, yıllık 280 bin dolar kazandı, pandemi sonrası artış yaşandı.

12. Maden Mühendisi: Yeşil enerjiyle yükseldi; kaynak çıkardı, maaşlar 200 bin dolara çıktı, zor koşullar prim yaptı.

13. IT Direktörü: Teknoloji liderliği yaptı; sistemleri yönetti, maaşlar 150-250 bin dolar arasında değişti, siber tehditler talebi artırdı.

14. CEO: Şirketleri yönetti; strateji belirledi, maaşlar 190-700 bin dolar oldu, bonuslar kazançları katladı.

15. Kıdemli Avukat: Hukuk ortağı oldu; davaları yönetti, yıllık 200 bin dolar kazandı, düzenlemeler sektörü büyüttü.

16. Aktüer: BLS'de yüzde 22 büyüme gösterdi; riskleri hesapladı, medyan 125 bin dolar oldu, sigorta talebi yükseldi.

17. Radyasyon Terapisti: Kanser tedavisi yaptı; maaşlar 115 bin dolara ulaştı, sağlık büyümesiyle talep arttı.

18. Mesleki Terapist: Rehabilitasyon sağladı; yüzde 19 büyüme yaşadı, yıllık 68 bin dolar kazandı, yaşlı bakımında rol aldı.

19. Fizyoterapist: Hareket terapisi uyguladı; talep yüksekti, maaşlar arttı, spor ve yaşlı bakımında kullanıldı.

20. Kayıtlı Hemşire: Sağlık temelini oluşturdu; bakım verdi, büyüme yüzde 6 oldu, maaşlar yükseldi, hastane talebi sürdü.

