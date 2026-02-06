2026'da en çok kazandıran meslekler belli oldu: İşte cüzdanları dolduracak 20 sektör

Cerrahlar, Anestezi Uzmanları ve Psikiyatristler gibi yüksek sorumluluklu sağlık rolleri 280-470 bin dolar aralığında kazanç sundu. Yeşil enerji dönüşümüyle Maden Mühendisleri 200 bin dolara yaklaştı. Finans Yöneticileri ve IT Direktörleri de düzenlemeler ve siber riskler sayesinde 150-250 bin dolar bandını korudu.Uzmanlar, kariyer planlamasında bu sektörlere yönelmenin cüzdanları dolduracağını ifade etti.