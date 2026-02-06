Yeniçağ Gazetesi
06 Şubat 2026 Cuma
Trabzonspor'dan transfer yoklaması: Fenerbahçe'den o isim...

Trabzonspor'dan transfer yoklaması: Fenerbahçe'den o isim...

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında bir transfer gündemde. Transfer döneminin bitimine saatler kala bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Karadeniz ekibi bastırıyor.

Devre arasının bitmesine saatler kala Trabzonspor, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ismini bir daha gündemine aldı.

Haber 61'in haberine göre, Fenerbahçe ile daha önce anlaşan Trabzonspor, Oğuz Aydın’ı da ikna etmek üzere.

Büyük aşama kaydedilen transfer için imzaların atılması an meselesi.

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından Oğuz'un forma şansı azalabilir.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkarken 2 de asist yaptı.

İşte Trabzonspor'un devre arasında yaptığı transferler...

Umut Nayir

Chibuike Nwaiwu

Mathias Lovik

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 42 puan topladı. Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: Spor Servisi
