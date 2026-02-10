Muhalif belediye başkanları, milletvekilleri ve yöneticilerinin AKP'ye geçmeleri, tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Son olarak, CHP'den seçilen Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa etmesi infial yarattı. Özarslan, başka bir partiye katılacağını henüz açıklamazken gözler yarınki AKP grup toplantısında olacak.

Öte yandan bir belediye başkanı daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

'ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİM'

Gazeteci yazar Barış Terkoğlu, ONLAR TV'de yaptığı açıklamaya göre Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek bağımsız olarak yola devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday olması durumunda Erdoğan'ı destekleyeceğini bildirdi.

11 Ocak'ta Erdoğan ve Gülpınar bir araya geldi

Terkoğlu, Gülpınar'ı aradığını belirterek "Son günlerde adı sürekli transfer edilecek belediye başkanları arasında geçince kendisini aradım. Açık ve net olarak şunu sordum AKP'ye geçecek misiniz? Bana dedi ki; Şu anda isimleri geçenlerden daha fazla bu partide emeğim var, daha fazla dünya görüşü olarak yakınım. Fikri olarak bu parti ile ilişkilerim var. Ben partimden ayrılmak zorunda bırakıldım. Ama ben Yeniden Refah'tan istifa ederken seçmenime Ben bağımsız belediye başkanı olarak göreve devam edeceğim. AK Parti'ye transfer olmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, Gülpınar'ın şu sözlerini aktardı:

Parti içerisinde beni istifa etmeye mecbur bırakan tartışmalar hepinizin gözü önünde yaşandı. Benim Erdoğan'a karşı, istifa ettikten sonra da bir hukukum, vefam var. 2023 seçimlerinde AK Parti'den istifa etmemiş olmama rağmen Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemiştim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan AKP'nin cumhurbaşkanı adayı olursa Erdoğan'ı destekleyeceğim.