Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
MANSUR YAVAŞ VE CHP'Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı

Ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach’tan Galatasaray’a transfer olan genç yıldız Can Armando Güner, performansıyla Okan Buruk'ukendine hayran bıraktı.

Cansu İşcan
Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 1

Galatasaray’ın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner, camiada büyük heyecan yarattı.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 2

Ara transferin son günlerinde Galatasaray'a transferi gerçekleşen Can Armando Okan Buruk'u resmen kendine hayran bıraktı.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 3

Takımla birlikte antrenmanlara katılan ve Rizespor deplasmanı kadrosunda da bulunan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede transferi ile doğru bir hamle yapıldığı izlenimini verdi.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 4

Genç futbolcunun idmanlardaki performansı ve özel yetenekleriyle tüm teknik ekibi kendisine hayran bıraktığı bilgisi edinilirken, özellikle bire birdeki becerisi, hızı ve oyun zekasıyla izleyenlerin iştahını kabarttı.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 5

OKAN BURUK DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk’un, genç oyuncu için acele etmeden, en doğru zamanda sahaya sürerek gelişimine katkı sağlamayı planladığı bilgisi edinildi.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 6

Galatasaray cephesi, Can Armando Güner’e geleceğe yönelik değerli bir yatırım olarak bakıyor.

Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı - Resim: 7
