Galatasaray’ın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’tan kadrosuna kattığı Can Armando Güner, camiada büyük heyecan yarattı.
Galatasaray'da aşı tuttu: Okan Buruk yeni transfer Armando'ya hayran kaldı
Ara transfer döneminde Borussia Mönchengladbach’tan Galatasaray’a transfer olan genç yıldız Can Armando Güner, performansıyla Okan Buruk'ukendine hayran bıraktı.Derleyen: Cansu İşcan
Ara transferin son günlerinde Galatasaray'a transferi gerçekleşen Can Armando Okan Buruk'u resmen kendine hayran bıraktı.
Takımla birlikte antrenmanlara katılan ve Rizespor deplasmanı kadrosunda da bulunan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, kısa sürede transferi ile doğru bir hamle yapıldığı izlenimini verdi.
Genç futbolcunun idmanlardaki performansı ve özel yetenekleriyle tüm teknik ekibi kendisine hayran bıraktığı bilgisi edinilirken, özellikle bire birdeki becerisi, hızı ve oyun zekasıyla izleyenlerin iştahını kabarttı.
OKAN BURUK DOĞRU ZAMANI BEKLİYOR
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk’un, genç oyuncu için acele etmeden, en doğru zamanda sahaya sürerek gelişimine katkı sağlamayı planladığı bilgisi edinildi.
Galatasaray cephesi, Can Armando Güner’e geleceğe yönelik değerli bir yatırım olarak bakıyor.