Bir süredir AKP’ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün yaptığı yazılı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine hakaret içeren mesajlar attığını da öne sürmüştü. Özel ise iddiaları yalanlamıştı.

CHP'den istifa eden Mesut Özarslan basın toplantısı gerçekleştirerek gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ÖZARSLAN: BANA NE AKP UZAK NE MHP UZAK

AKP'ye geçeceği iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Özarslan, "Muhafazakar bir ailede büyüdüm. Bana ne AKP uzak ne MHP uzak. Süreç ne gösterecek birlikte göreceğiz" dedi.

'MANSUR BAŞKAN’IN BİR KARŞILIĞI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

Mansur Yavaş'ın "Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir" sözlerine Özarslan, "Ne yapsın? Bulunduğu partide kötü düşmemek için, ezgin ve bezgin bir şekilde orada kalmayı tercih ettiğine inanıyorum. Ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı ve mukaddesatçı yapı desteğini çektiği anda, Mansur Başkan’ın bir karşılığı olacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE METHİYELER

Erdoğan ve Bahçeli'ye methiyeler dizen Özarslan, "Terörsüz Türkiye sürecinde ülke sevdalıları bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Bilge Lider Doktor Devlet Bahçeli bu çalışmayı başlattı" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM'

Özgür Özel'in ailesine hakaret ettiğini öne süren Özarslan, "İki gün önce Genel Başkan ile olan mesajlaşma olayları aileme küfür ve hakaret niteliği taşımaktadır. Biz de öyle bir ortamda artık CHP'de yer almayacağımızı ve istifa ettiğimizi duyurduk” ifadelerini kullandı.

Özarslan, Özgür Özel'in kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği mesajlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı. Özarslan, “CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ailemin diğer fertleri de bulunmak istedi. Biz yüce Türk milletinin insanlarıyız, kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Atatürk'ün kurucusu olan bir partinin böyle bir duruma düşmesi hepimizi üzmektedir" dedi.