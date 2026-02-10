Yeniçağ Gazetesi
10 Şubat 2026 Salı
İstanbul
Burcunda bugün neler oluyor? 10 Şubat günlük burç yorumları

Burcunda bugün neler oluyor? 10 Şubat günlük burç yorumları

Aşk, para ve ruh hâli bugün hangi burçta nasıl etkileniyor? Yıldızların fısıldadıklarını kaçırma; günlük burç yorumlarınla güne bir adım önde başla. Peki bugün seni neler bekliyor? İşte 10 Şubat günlük burç yorumları...

Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık tuzağına dikkat. Her şeyi hemen çözmek zorunda değilsin. İşte veya okulda küçük bir geri adım, büyük bir kazanç getirebilir. Akşam saatleri daha keyifli.

1 12
BOĞA

BOĞA

Maddi konular gündeminde olabilir. Harcama yapmadan önce iki kez düşünmek iyi olur. Duygusal olarak daha hassassın; seni gerçekten anlayan insanlarla vakit geçirmek iyi gelir.

2 12
İKİZLER

İKİZLER

İletişim senin süper gücün bugün. Bir konuşma, beklediğinden daha önemli bir kapı açabilir. Mesajlar, telefonlar, tesadüfi karşılaşmalar… dikkatli ol, evren fısıldıyor

3 12
YENGEÇ

YENGEÇ

Biraz içine dönme ihtiyacı hissedebilirsin ve bu çok normal. Kendini suçlama. Bugün kendine bakım günü: dinlen, yaz, müzik dinle. Kalbini yumuşatan şeylere yönel.

4 12
ASLAN

ASLAN

Sahne senin... Sosyal ortamlar, toplantılar veya arkadaş buluşmaları sana iyi geliyor. Küçük bir liderlik anı yaşayabilirsin. Ama herkesin temposu seninkiyle aynı olmayabilir, sabır.

5 12
BAŞAK

BAŞAK

Detaylar gözüne fazla batıyor olabilir. Her şeyi mükemmel yapma baskısını biraz bırak. Bugün “yeterince iyi” gerçekten yeterli. Sağlıkla ilgili küçük rutinler fayda sağlar.

6 12
TERAZİ

TERAZİ

Aşk, flört, yaratıcılık… kalbin hareketleniyor. Hoş bir mesaj veya iltifat gününü güzelleştirebilir. Kararsızlık yaşarsan, başkalarının değil kendi isteğinin peşinden git.

7 12
AKREP

AKREP

Ev, aile veya geçmiş konular gündeme gelebilir. Duygular yoğun ama farkındalık da yüksek. Bir şeyi bırakmak, düşündüğünden daha özgürleştirici olabilir.

8 12
YAY

YAY

Hareketli bir gün! Kısa yolculuklar, yeni fikirler, ani planlar seni canlandırıyor. Öğrenmeye açık ol; bugün duyduğun bir bilgi ileride işine çok yarayacak.

9 12
OĞLAK

OĞLAK

Sorumluluklar artmış gibi hissedebilirsin ama kontrol sende. Maddi veya işle ilgili bir konuda somut bir ilerleme var. Kendini takdir etmeyi unutma hak ediyorsun.

10 12
KOVA

KOVA

Ay senin burcunda gibi bir etki... Kendini ifade etme isteğin yüksek. Yeni bir başlangıç fikri kafana düşebilir. “Ben buyum” demekten çekinme.

11 12
BALIK

BALIK

Sezgilerin aşırı güçlü. Rüyalar, hisler, küçük işaretler… Bugün mantıktan çok kalbin pusula olabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsin; bu bir kaçış değil, şarj molası...

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
