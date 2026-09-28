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Kaynak: AA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen ve 14 askerin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trajedi sonrası Savunma Bakanlığı yöneticileriyle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

"CİDDİ İHMAL VE GÖREV KUSURU"

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren askerler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda konuşan Tokayev, yaşanan olayı bazı askeri yöneticilerin ciddi ihmali ve görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemesinin bir sonucu olarak değerlendirdi. Tokayev, tatbikat esnasında personelin özellikle deniz tipi can yelekleri gibi temel ekipmanlarla gerekli şekilde donatılmadığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Savunma Bakanlığı nezdinde kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyuran Tokayev; denetimlerin askeri hizmetin organizasyonu, ordunun tedarik durumu ile maddi ve mali kaynakların kullanımını kapsayacağını ifade etti.

ORDUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE REFORM DÖNEMİ

Orduda köklü bir askeri reform yapılması gerektiğini vurgulayan Tokayev, komuta sisteminin uluslararası tecrübeler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasını ve ordunun dijital dönüşüm sürecine geçirilmesini istedi. İmkân tanınan alanlarda insan unsurunun teknolojik imkânlarla ikame edilmesi gerektiğini belirten Tokayev, orduda "gösteri amaçlı" manevralara ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi.

Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterliği ile Savunma Bakanlığına 10 gün içerisinde "Askeri Reform Planı" hazırlamaları yönünde talimat verdi.

NE OLMUŞTU?

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında 24 Eylül'de düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında, askerlerin bottan denize inişi esnasında 17 personel denize sürüklenmişti. Olayda 14 asker hayatını kaybederken 3 asker kurtarılmıştı. Facianın ardından ülkede 25 Eylül ulusal yas günü ilan edilmiş, 5 üst düzey askeri görevli gözaltına alınırken Savunma Bakanı da görevden alınmıştı.