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Geçmişte hiçbir kalp rahatsızlığı bulunmamasına rağmen resmi kayıtlara "kalp krizi" olarak geçen ölümün ardındaki sır perdesini aralamak için Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılarak yeni doku örnekleri alındı. Gelişmelerin ardından, şüpheli hareketleri kameralara yansıyan koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında ev hapsi kararı verildi.

14 DAKİKALIK KARANLIK

Sabah Gazetesi'nde Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma dosyasına giren cezaevi kamera kayıtlarındaki en dikkat çekici detay, ortak yaşam alanında yaratılan 14 dakikalık karanlık oldu. Görüntülere göre Hasan Atilla Uğur, ortak alana inerek ışıkları kapattığı görüldü.

Karanlıkta geçen bu 14 dakika boyunca Kozinoğlu'nun, diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile avluda yürüdüğü tespit edildi. Işıkların yeniden açılmasının ardından Uğur’un banyo ve mutfak bölümüne girip çıktığı, sonrasında ise masaya oturarak yemek yediği kameralara yansıdı.

GİZEMLİ BEYAZ NESNE VE ODADAKİ ZİYARET

İncelemeye alınan kayıtlarda şüphe çeken bir diğer isim ise Hasan Ataman Yıldırım oldu. Görüntülerde Yıldırım’ın elinde tuttuğu, mahiyeti henüz tespit edilemeyen beyaz bir nesne dikkat çekti. Ayrıca Yıldırım’ın, Kozinoğlu fenalaşmadan kısa süre önce onun odasına girdiği anlar da savcılığın mercek altına aldığı kritik dakikalar arasında yer alıyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: YIKANAN KAHVE BARDAĞI

Kameralara yansıyan görüntülerde, Hasan Atilla Uğur’un Kozinoğlu’nun boşalan odasına girdiği, ona ait kahve bardağını alarak mutfak bölümünde yıkadığı görüldü.

Savcılık, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bu yeni güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir incelemeye aldı.