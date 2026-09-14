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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamı genişliyor. Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla bugün adliyede ifade verdi.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeleri alındı.

SAVCILIK KATINDA 2,5 SAAT KALDILAR

Adliyeye gelerek soruşturma savcısının karşısına çıkan senarist ekibinin ifade işlemleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Sorgulamadan sonra adliye binasından ayrılmak üzereyken, Raci Şaşmaz, basın mensuplarının "Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?" şeklindeki sorusuna yanıt vermeyerek sessizliğini korudu. Alınan beyanlardan sonra savcılık incelemelerine devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kozinoğlu, olay tarihinde eski MİT görevlisi sıfatıyla Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunuyordu. Ölümünün ardından yapılan ilk incelemede, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Dosya ise bir süre kapalı kalmıştı.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, 26 Ağustos 2026'da bu kararı kaldırırken, soruşturma yeniden başlatıldı, ve gizlilik kararı alındı.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezarı açılıp, örnekleri alındı. Örnekler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay tarihinde görevli 11 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Dosyada, Kurtlar Vadisi Pusu'da 17 Mayıs 2012'de yayınlanan 159. bölümdeki mezarlık sahnesinde 'ERDOĞAN' yazılı mezar taşı da yer alması dikkat çekti. 79. bölümde ise '34 FG 7061' plakalı bir araç ekrana geldiği yer aldı. Üç senarist, 14 Eylül 2026'da bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.