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Kaynak: Haber Merkezi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu esnada 2011 senesinde Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitiren eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümü ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın aktardığına göre, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARİSTLERİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında yaptığı açıklamada "Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın şüpheli ölümü sebebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; 14.09.2026 tarihinde, Kurtlarvadisi isimli dizinin senaristleri olan Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında bugün fekk-i kabir işlemi yapılmıştı.