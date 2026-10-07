Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi’nin sanata ve tiyatroya gönül veren yetişkinlere yönelik sürdürdüğü Oyunculuk Atölyesi’nin 2026-2027 eğitim dönemi seçmeleri büyük bir heyecanla tamamlandı. Yerel yönetimlerin kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önemin güçlü bir göstergesi olan bu çalışma, tiyatro sanatına ilgi duyan vatandaşlara kapılarını açarak sahne dünyasına ilk adımı atma imkanı sunuyor.

Söz konusu seçmelere Soğanlık Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel yetenek sınavına toplam 80 aday başvuru yaptı. Adaylar, jüri karşısında performanslarını sergilerken büyük bir yetenek ve özveri ortaya koydu. Sınav sürecinde adayların sahne hakimiyeti, ses kullanımı, jest ve mimik dengesi ile genel oyunculuk performansları alanında uzman kişilerden oluşan heyet tarafından titizlikle değerlendirildi.

Süreç sonunda yeteneğiyle öne çıkan 15 aday asil listeden, 3 aday ise yedek listeden eğitim almaya hak kazandı. Böylece toplam 18 aday önümüzdeki dönemde profesyonel sahne eğitimi alma fırsatı elde etti.

Seçmelerde alanında uzman ve deneyimli isimlerden oluşan son derece nitelikli bir seçici kurul görev yaptı. Adayların yeteneklerini en doğru şekilde değerlendirmek üzere jüri koltuğunda Jüri Başkanı ve Kartal Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Merve Küpeli yer aldı.

Kurulda ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Vecihi Ofluoğlu, Kartal Belediyesi Dramaturg ve Sanat Sorumlusu Kubilay Yıldız ile Kartal Belediyesi Bağlama Hocası Taner Özsoy hazır bulundu. Müzikten dramaturjiye, oyunculuk tekniklerinden sahne duruşuna kadar pek çok farklı açıdan değerlendirilen adaylar, jürinin yapıcı eleştirileri ve yönlendirmeleriyle önemli bir deneyim kazandı.

Başkan Gökhan Yüksel: Kartal Sanatın Işıldayan Merkezi Olacak

Sınav sürecinin ardından değerlendirmelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kültür ve sanatın toplum yaşamındaki dönüştürücü gücüne vurgu yaptı. Başkan Gökhan Yüksel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kartal’da kültür ve sanatı yalnızca bir etkinlik olarak değil, komşularımızın hayatına dokunan ve kendilerini ifade edebilecekleri en güçlü alanlardan biri olarak görüyoruz. Tiyatrodan müziğe, görsel sanatlardan edebiyata kadar her yaştan komşumuzun yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine imkan sunmayı temel önceliğimiz kabul ediyoruz. Seçmelere katılarak cesaret gösteren tüm adaylarımıza teşekkür ediyor; atölyemize kabul edilen yeni kursiyerlerimize başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum. Kartal’ı kültürün ve sanatın ışıldayan bir merkezi haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Toplam 80 adayın katılım sağladığı sınavın ardından belirlenen asil ve yedek aday listesiyle birlikte Oyunculuk Atölyesi’nin yeni çalışma takvimi de netleşmiş oldu. Derslerin başlamasıyla birlikte kursiyerler; temel oyunculuk, diksiyon, beden dili, doğaçlama, sahne bilgisi ve tiyatro tarihi gibi alanlarda kapsamlı bir eğitim sürecine dahil edilecek.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin dönem sonunda hazırlayacakları tiyatro oyunlarıyla Kartal seyircisinin karşısına çıkması ve sahne tozunu yutmaları hedefleniyor. Kartal Belediyesi, bu tür atölye çalışmalarıyla yerel düzeyde sanatı desteklemeyi ve geleceğin tiyatrocularını yetiştirmeyi sürdürecek.