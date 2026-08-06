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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maç boyunca baskılı oynayan ve gole yakın taraf olan Siyah Beyazlılar Oh ile ilk yarıda direğe takılırken ikinci yarıda oyunda üstünlüğü ele aldı.

KIRMIZI KART UMUTLARI AZALTTI

Ancak son bölüme girilirken siyah beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başlayan yeni transfer Kassoum Ouattara'nın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması, gol umutlarına önemli bir darbe vurdu.

ITALIANO 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA ÇİFT FORVETE DÖNDÜ

71'de gelen kırmızı kart sonrası Vincenzo Italiano beklenmedik bir hamle yaparak 5 dakika sonra oyuna Semih Kılıçsoy'u aldı ve Oh ile birlikte çift forvete döndü.

CESUR HAMLE 4 DAKİKADA SONUÇ VERDİ

Eksik oynamasına rağmen savunma yerine hücumu düşünen Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un oyuna girdikten 5 dakikada sonra (80') ağları havalandırmasıyla aradığı golü buldu ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SEMİH KILIÇSOY KARARI GALİBİYETİ GETİRDİ

İtalyan teknik adamın bu hamlesi maçta galibiyeti getiren en önemli kırılma anı oldu.