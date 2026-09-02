OLAYLAR

MÖ 31 - Roma İç Savaşı sırasında Caesar Divi Filius Augustus ve Marcus Vipsanius Agrippa'nın komuta ettiği Roma donanması, Mısır Kraliçesi Kleopatra VII ile ittifak kuran Marcus Antonius'u Yunanistan'ın batı kıyısındaki Aktium Muharebesi'nde yendi.

1595 - Osmanlı Devleti, bir aydır kuşatma altında olan Estergon Kalesi'ni teslim etmek zorunda kaldı.

1633 - Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Kâtip Çelebi'ye göre, şehrin beşte biri yandı.

1666 - Büyük Londra Yangını başladı ve üç gün sürdü; 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu.

1826 - Osmanlı İmparatorluğu'nda Zabıta Teşkilâtı kuruldu.

1872 - Ünlü Lahey Kongresi başladı. Kongrede, Mikhail Bakunin ve Karl Marx arasında şiddetli tartışmalar yaşanacaktır.

1885 - Rock Springs-Wyoming'de sendikalaşmaya çalışan 150 beyaz madenci, Çinli maden işçilerine saldırdı; 28'ini öldürdü, 15'ini yaraladı ve diğer birkaç yüz kadarını da kentten ayrılmaya zorladı.

1922Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yunanistan hakimiyeti altındaki Eskişehir'i aldı.

Yunan Orduları Başkomutanı General Trikupis, Türkler tarafından esir alındı.

1925 - Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ve memurların şapka giymesine karar verildi.

1929 - Cumhuriyet gazetesinin düzenlediği ilk güzellik yarışmasında Feriha Tevfik Hanım, "Türkiye Güzeli" seçildi. Feriha Tevfik, sinema ve tiyatro oyuncusu oldu.

1935 - Florida Keys'te kasırga; 423 kişi öldü.

1938 - Hatay Millet Meclisi açıldı. Tayfur Sökmen Devlet Başkanı seçildi.

1941 - Alman ve Sovyet birlikleri, Leningrad yakınında savaşmaya başladı.

1945Missouri Zırhlısında, Japonya'nın teslim antlaşması imzalandı.

Vietnam, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1947 - İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Bürosu Şefi, işkence suçundan mahkûm oldu.

1954 - Ho Chi Minh yeni kurulan Kuzey Vietnam Cumhuriyeti'nin Başkanlığına seçildi.

1968 - İran'da deprem: 11 bin kişi öldü.

1969 - ABD'deki ilk ATM cihazı Rockville Centre-New York'ta kuruldu.

1993 - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) kuruldu.

1994 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, halterci Naim Süleymanoğlu'na "Yüzyılın En Güçlü Sporcusu Ödülü" verdi.

1998 - İsviçre Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Peggy's Cove-Yeni İskoçya'da düştü; 229 kişi öldü.

2011 - Türkiye, BM'nin Mavi Marmara Raporunu açıklaması üzerine, İsrail'e karşı 5 maddelik yaptırım kararı aldı.

2023 - Hindistan'ın ilk güneş gözlem misyonu: Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), Satish Dhawan uzay merkezinden Aditya-L1'i başarıyla fırlattı

DOĞUMLAR

1753 - John Borlase Warren, İngiliz Kraliyet Donanması subayı, diplomat ve politikacı (ö. 1822)

1778 - Louis Bonaparte, I. Napolyon'un hayatta kalan üçüncü erkek kardeşi, 1806-1810 arasında Hollanda kralı (ö. 1846)

1812 - William Fox, Yeni Zelandalı siyasetçi ve Yeni Zelanda'da dört dönem Başbakanlık yapan devlet adamı (ö. 1893)

1840 - Giovanni Verga, İtalyan yazar (ö. 1922)

1853 - Wilhelm Ostwald, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1932)

1862 - Stanisław Narutowicz, Leh avukat ve politikacı (ö. 1932)

1863 - Lars Edvard Phragmén, İsveçli matematikçi (ö. 1937)

1866 - Pekka Aakula, Fin siyasetçi (ö. 1928)

1877 - Frederick Soddy, İngiliz kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1956)

1878 - Werner von Blomberg, Alman general (ö. 1946)

1892 - Edmund Herring, Avustralyalı asker (ö. 1982)

1894 - Joseph Roth, Avusturyalı yazar ve gazeteci (ö 1939)

1898 - Alfons Gorbach, Avusturya Şansölyesi (ö. 1972)

1901 - Andreas Embirikos, Yunan şair ve psikanalist (ö. 1975)

1907 - Pertev Naili Boratav, Türk yazar ve halk edebiyatı araştırmacısı (ö. 1998)

1908 - Nikolai Aleksandrovich Kozyrev, Rus bilim insanı (ö. 1983)

1910 - Donald Watson, İngiliz aktivist ("vegan" kelimesinin mucidi) (ö. 2005)

1913Israel Gelfand, Yahudi asıllı Sovyet matematikçi (ö. 2009)

Bill Shankly, İskoç emekli futbolcu ve teknik direktör (ö. 1981)

1916 - Lütfi Ömer Akad, Türk yönetmen (ö. 2011)

1918 - Tarık Buğra, Türk roman, hikâye, oyun yazarı ve gazeteci (ö. 1994)

1919 - Marge Champion, Amerikalı dansçı, koreograf ve aktris (ö. 2020)

1920 - Mónica Echeverría, Şilili gazeteci, yazar, oyuncu ve akademisyen (ö. 2020)

1922 - Arthur Ashkin, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2020)

1924 - Daniel arap Moi, Kenyalı siyasetçi (ö. 2020)

1927 - İshak Alaton, Türk iş insanı ve Alarko Holding'in kurucusu (ö. 2016)

1928 - Sebastian Fischer, Alman oyuncu ve dublaj sanatçısı (ö. 2018)

1929 - Hal Ashby, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1988)

1931 - Wim Anderiesen Jr., Hollandalı eski futbolcu (ö. 2016)

1931 - Alan Simpson, Amerikalı eski asker ve siyasetçi (ö. 2025)

1932 - Melih Ziya Sezer, Türk eczacı (ö. 2022)

1933 - Mathieu Kérékou, Beninli siyasetçi (ö. 2015)

1934Chuck McCann, Amerikalı oyuncu, seslendirme sanatçısı, kukla sanatçısı ve komedyen (ö. 2018)

Werner Leimgruber, İsviçreli eski futbolcu (ö. 2025)

Cengiz Topel, Türk pilot yüzbaşı (ö. 1964)

1935 - Carlotta Barilli, İtalyan aktris (ö. 2020)

1936 - Andrew Grove, Macaristan doğumlu Amerikalı mühendis, iş insanı ve yazar (ö. 2016)

1937 - Derek Fowlds, İngiliz oyuncu ve sunucu (ö. 2020)

1941 - Erika Wallner, Arjantinli oyuncu

1943 - Glen Sather, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu, koç ve yönetici

1945Erika Wallner, Arjantinli ünlü, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

Nedim Doğan, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve senarist (ö. 2010)

1946 - Billy Preston, Amerikalı müzisyen (ö. 2006)

1947 - Louis Michel, Belçikalı liberal siyasetçi

1948Nate Archibald, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu

Christa McAuliffe, Amerikalı öğretmen ve astronot (ö. 1986)

1949 - Hans-Hermann Hoppe, Alman asıllı Amerikalı akademisyen, liberteryen, anarko kapitalist teorisyen ve Avusturya Okulu ekonomisti

1952 - Salih Memecan, Türk karikatürist

1953Ahmed Şah Mesud, Afgan komutan (ö. 2001)

Christina Crosby, Amerikalı eğitimci, aktivist ve yazar (ö. 2021)

John Zorn, Avant-garde sanatçısı, bestekâr, aranjör, yapımcı, saksafoncu ve multienstrümentalist

1954 - Antonio Topa, Portekizli mühendis ve siyasetçi (ö. 2021)

1955Mark Connolly, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (ö. 2019)

1960Kristin Halvorsen, Norveçli politikacı

Ruth Jacott, Hollandalı şarkıcı

1961 - Carlos Valderrama, Kolombiyalı eski millî futbolcu

1962Keir Starmer, İngiltere Başbakanı, Britanyalı siyasetçi ve eski avukat

Tracy Smothers, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2020)

1964Keanu Reeves, Kanadalı oyuncu, yapımcı, yönetmen ve müzisyen

Jimmy Banks, Amerikalı futbolcu

1965 - Lennox Lewis, Jamaika asıllı İngiliz-Kanadalı profesyonel boksör

1966Salma Hayek, Meksikalı-Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı

Olivier Panis, Fransız eski araba yarışçısı

1967 - Andreas Möller, Alman eski futbolcu

1968 - Cynthia Watros, Emmy Ödülü sahibi Amerikalı aktris

1971César Sánchez, İspanyol futbolcu

Katt Williams, Amerikalı seslendirme sanatçısı

1973 - Hande Ataizi, Türk oyuncu ve sunucu

1974 - Pınar Altuğ, Türk dizi film oyuncusu, sunucu ve eski model

1975Defne Joy Foster, Türk oyuncu, sunucu ve DJ (ö. 2011)

Jill Janus, Amerikalı rock şarkıcısı (ö. 2018)

1976 - Syleena Johnson, Amerikalı R&B şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu

1977Erhan Çelik, Türk haber sunucusu

Felipe Loureiro, Brezilyalı futbolcu

Frédéric Kanouté, Malili futbolcu

Sam Rivers, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)

1980 - Danny Shittu, Nijeryalı futbolcu

1981 - Ferhat Çerçi, Türk-Alman futbolcu

1982 - Joey Barton, İngiliz eski futbolcu

1984Kevin Cossom, Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve yapımcı

Donatan, Polonyalı şarkıcı ve prodüktör

Jack Peñate, İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve müzisyen

1986 - Gonca Vuslateri, Türk aktris

1987Scott Moir, Kanadalı patenci

Tuğba Yurt, Türk pop müzik şarkıcısı

1988 - Javi Martínez, İspanyol millî futbolcu

1989 - Zedd, Rus-Alman müzik yapımcısı ve DJ

1990Yuya Hikichi, Japon futbolcu

Darren Mattocks, Jamaikalı futbolcu

1991 - Mareks Mejeris, Letonyalı profesyonel basketbolcu

1992 - Emiliano Martínez, Arjantinli profesyonel milli futbolcu

1993 - Keita Fujimura, Japon futbolcu

1995Ömer Yıldız, Türk futbolcu

İbrahim Demir, Türk futbolcu

Kian Lawley, Amerikalı oyuncu ve youtuber

1996Ege Arar, Türk milli basketbolcu

Reece Burke, İngiliz futbolcu

Austin Abrams, Amerikalı oyuncu

1997 - Kemal İşlemek, Türk futbolcu

1998 - Devrim Özkan, Türk oyuncu

2002 - Bradley Barcola, Fransız profesyonel futbolcu

2006 - Warren Zaïre-Emery, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

421 - III. Constantius, Roma İmparatoru (d. ?)

449 - Simeon Stylites, Hristiyan Süryani asketik aziz (d. 390)

1106 - Yusuf bin Taşfin, Murabıt hükümdarı (d. 1009)

1274 - Prens Munetaka, Kamakura şogunluğunun altıncı şogunu (d. 1242)

1651 - Kösem Sultan, Osmanlı Saltanat Naibesi ve Valide Sultan (d. 1590)

1652 - Jusepe de Ribera, İspanyol ressam ve gravürcü (d. 1591)

1686 - Arnavut Abdurrahman Abdi Paşa, Osmanlı asker ve devlet adamı (d. 1616)

1792 - Marie-Thérèse-Louise de Savoie, İtalyan asıllı Fransız soylu ve prenses (d. 1749)

1793 - William Hill Brown, Amerikalı roman yazarı (d. 1765)

1813 - Jean Victor Marie Moreau, Fransız general (d. 1763)

1820 - Jiaqing, Çin'in Qing Hanedanı'nın yedinci imparatoru (d. 1760)

1834 - Thomas Telford, İskoç kökenli mühendis, mimar ve taş ustası (d. 1757)

1840 - Franz Meyen, Prusyalı bir doktor ve botanikçiydi (d. 1804)

1844 - Vincenzo Camuccini, İtalyan ressam (d. 1771)

1865 - William Rowan Hamilton, İrlandalı matematikçi (d. 1805)

1865 - John Macadam, İskoç - Avustralyalı bir kimyager, tıp öğretmeni, Avustralyalı politikacı (d. 1827)

1872 - N. F. S. Grundtvig, Danimarkalı filozof, din bilgini, öğretmen, tarihçi ve şair (d. 1783)

1877 - Konstantínos Kanáris, Yunan denizci ve siyasetçi (d. 1793)

1898 - Wilford Woodruff, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 4. başkanı (d. 1807)

1910 - Henri Rousseau, Fransız ressam (d. 1844)

1933 - Leonardo Bistolfi, İtalyan heykeltıraş (d. 1859)

1937 - Pierre de Coubertin, Fransız pedagog, tarihçi ve sporcu (d. 1863)

1943 - Marsden Hartley, Amerikalı ressam (d. 1877)

1949 - Cemil Bilsel, Türk hukukçu, siyasetçi ve akademisyen (d. 1879)

1963 - Fazlullah Zahidi, İranlı eski general ve devlet adamı (d. 1897)

1968 - Sabiha Sertel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1895)

1969 - Ho Chi Minh, Vietnam Devlet Başkanı (d. 1890)

1973 - J.R.R. Tolkien, İngiliz yazar (d. 1892)

1973 - Şirali Müslümov, Azeri çiftçi, dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilmekte (d. 1805)

1983 - Feri Cansel, Türk sinema oyuncusu (d. 1944)

1991 - Alfonso García Robles, Meksikalı politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1911)

1992 - Barbara McClintock, 1983 yılı Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi Amerikalı bilim insanı (d. 1902)

1994 - Orhan Ete, Türk iş insanı, söz yazarı ve şair (d. 1930)

1995 - Hıfzı Oğuz Bekata, Türk siyasetçi, avukat ve gazeteci (d. 1911)

1997 - Viktor Emil Frankl, Holokost'tan kurtulan Avusturyalı nörolog ve psikiyatr (d. 1905)

2001 - Christiaan Barnard, Güney Afrikalı kalp cerrahı (d. 1922)

2011 - Felipe Camiroaga, Şilili radyo ve televizyon sunucusu (d. 1966)

2013 - Valérie Benguigui, Fransız oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1965)

2013 - Ronald Coase, Büyük Britanya asıllı Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1910)

2013 - Frederik Pohl, Amerikalı bilimkurgu yazarı (d. 1919)

2013 - Paul Scoon, Grenadalı siyasetçi (d. 1935)

2013 - Alain Testart, Fransız sosyal antropolog (d. 1945)

2014 - Thierry Bianquis, Fransız akademisyen, doğubilimci ve Arap kültürü uzmanı (d. 1935)

2014 - Steven Joel Sotloff, İsrail asıllı Amerikalı gazeteci (d. 1983)

2015 - Brianna Lea Pruett, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı, müzisyen, ressam, şair ve fotoğrafçı (d. 1983)

2015 - Simo Salminen, Fin televizyon sanatçısı ve aktör (d. 1932)

2016 - Gary D, Alman elektronik müzisyeni ve DJ (d. 1964)

2016 - Jerry Heller, Amerikalı müzik yapımcısı (d. 1940)

2016 - İslam Kerimov, Özbekistan Devlet Başkanı (d. 1938)

2016 - İhsan Sıtkı Yener, Türk öğretmen ve eğitimci (F klavyenin mucidi) (d. 1925)

2017 - Marge Calhoun, Amerikalı sörfçü (d. 1926)

2017 - Xiang Shouzhi, Çinli general ve devrimci (d. 1917)

2018 - Elsa Bloise, Arjantinli tiyatro oyuncusu (d. 1926)

2018 - Giovanni Battista Urbani, İtalyan siyasetçi (d. 1923)

2018 - Claire Wineland, Amerikalı aktivist, hayırsever ve yazar (d. 1997)

2019 - Atli Eðvaldsson, İzlandalı eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1957)

2019 - Gyoji Matsumoto, Japon eski millî futbolcu (d. 1934)

2019 - Frederic Pryor, Amerikalı ekonomist (d. 1933)

2020 - Philippe Daverio, Fransız asıllı İtalyan sanat eleştirmeni, eğitimci, yazar, siyasetçi ve televizyon sunucusu (d. 1949)

2020 - MJ Appaji Gowda, Janata Dal (Laik) siyasi aktivist ve Karnataka Yasama Konseyi üyesi (d. 1951)

2020 - Irving Kanarek, Amerikalı ceza savunma avukatı (d. 1920)

2020 - Celeste Nardini, İtalyan siyasetçi (d. 1942)

2020 - Agustín Roberto Radrizzani, Arjantinli Roma Katolik Kilisesi başpiskoposu (d. 1944)

2020 - Wanda Seux, Paraguay doğumlu Meksikalı kabare sanatçısı, aktris ve dansçı (d. 1948)

2020 - Dave Zeller, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1939)

2021 - Alemayehu Eshete, Etiyopyalı caz şarkıcısı (d. 1941)

2021 - Aydın İbrahimov, Azerbaycan güreşçisi (d. 1938)

2021 - Sidharth Shukla, Hint aktör, sunucu ve model (d. 1980)

2021 - Hashibur Rahman Swapon, Pakistan doğumlu Bangladeşli siyasetçi (d. 1954)

2021 - Mikis Theodorakis, Yunan söz yazarı, besteci, aktivist ve siyasetçi (d. 1925)

2022 - Mišo Cebalo, Hırvat satranç oyuncusu (d. 1945)

2022 - Jordi Cervelló, Katalan kökenli İspanyol besteci (d. 1935)

2022 - Frank Drake, Amerikalı astronom ve astrofizikçi (d. 1930)

2022 - Angus Gaye, Grenada asıllı İngiliz müzisyen, şarkıcı ve albüm yapımcısı (d. 1959)

2023 - Salif Keïta, eski Malili millî futbolcu ve futbol yöneticisi (d. 1946)

2023 - Michele Miraglia, İtalyan yönetici ve siyasetçi (d. 1935)

2023 - Surjya Narayan Patro, Hint siyasetçi (d. 1949)

2023 - R. S. Shivaji, Hint aktör, yönetmen yardımcısı, ses mühendisi ve yapımcı, (d. 1956)

2024 - Aleksandr Medved, Belarus asıllı Sovyet güreşçi (d. 1937)

2024 - Kamuran Yarkın, Türk Sanat Müziği sanatçısı ve besteci. (d. 1938)