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Kaynak: DHA

Olay, Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Y.H., vatandaşların tarafından sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.