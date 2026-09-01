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CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç’ın, selefi ve mevcut Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz döneminde düzenlenen dayanışma gecesinde toplanan paraların depremzedelere ulaştırılmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan Kılıç, banka dekontları ile organizasyona ait faturayı teslim etti. Kılıç, parti kayıtlarında söz konusu bağışların deprem bölgesine ya da depremzedelere ulaştırıldığına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmadığını söyledi.

CHP’de başlayan, ancak Talat Yalaz’ın Yeni Parti’ye geçerek Eskişehir İl Başkanı olmasının ardından iki parti arasındaki siyasi tartışmaya dönüşen “deprem parası” iddiası savcılığa taşındı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç’ın, kendisinden önce bu görevi yürüten Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz döneminde gerçekleştirilen dayanışma gecesinde toplanan paraların deprem bölgesine gönderilmediği yönündeki açıklamalarının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırma başlatıldı.

Başsavcılığın 14 Ağustos 2026 tarihli yazısı kapsamında bilgisine başvurulan Kılıç, 1 Eylül’de Eskişehir KOM Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi.

SAVCILIK YALAZ HAKKINDAKİ İDDİALARI SORDU

Kılıç’a, 13 Ağustos’ta Kanal 26’da yayımlanan “Gündem Özel” programında yaptığı açıklamalar soruldu. İfade tutanağında, Kılıç’ın dönemin CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın 7 Şubat 2026’da, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle parti teşkilatı adına bir gece düzenlediği, gecede depremzedelere ulaştırılmak üzere para toplandığı ancak söz konusu bağışların depremzedelere ulaşmadığı yönünde beyanda bulunduğu hatırlatıldı. Kılıç’tan iddialarına ilişkin ayrıntıları anlatması ve elindeki delil ve belgeleri sunması istendi. Kılıç ise 22 Temmuz’dan bu yana CHP Eskişehir İl Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, göreve geldikten sonra Yalaz dönemindeki organizasyonu araştırdığını anlattı.

“BANKA HESAPLARINI VE DEFTERLERİ İNCELEDİM”

Kılıç ifadesinde, Talat Yalaz’ın organizasyonu gerçekleştirdiğini ve gecede toplanan paraların deprem bölgesine gönderileceğini belirttiği paylaşımları gördüğünü söyledi. Göreve başladıktan sonra teşkilatın banka hesaplarını ve defterlerini incelediğini aktaran Kılıç, parti karar defterinde organizasyona ilişkin herhangi bir karar bulunmadığını, gecede parti hesabına yatırılan bağışların herhangi bir depremzedeye ulaştırıldığını gösteren banka dekontu veya başka bir kayda da rastlamadığını ifade etti.

Kılıç, bu nedenle yapılan işlemlerin usulsüz olduğunu düşündüğünü belirterek televizyon programında yaptığı açıklamaları ifadesinde de yineledi.

179 BİN 500 LİRALIK BAĞIŞ DEKONTLARI DOSYADA

Kılıç, iddialarının dayanağı olarak banka dekontları ile organizasyona ilişkin faturayı da görevlilere teslim etti. İfade tutanağına göre, dayanışma gecesinin düzenlendiği 7 Şubat 2026’da CHP Eskişehir İl Başkanlığı hesabına “bağış” açıklamasıyla çeşitli para transferleri gerçekleştirildi.

Kılıç’ın savcılığa sunduğu dekontlara göre Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 10 bin TL, Halil Sarıgöz 42 bin 500 TL, Sibel Yeşildal 27 bin TL ve Atalay Uçar 100 bin TL gönderdi. Böylece aynı gün parti hesabına “bağış” açıklamasıyla yatırılan bu paraların toplamı 179 bin 500 TL’ye ulaştı.

Kılıç ayrıca organizasyon şirketine parti hesabından 98 bin 400 TL ödeme yapıldığını gösteren dekontu ve aynı tutardaki faturayı da dosyaya sundu.

“DEPREM BÖLGESİNE ULAŞTIĞINA DAİR KAYIT GÖREMEDİM”

Kılıç, söz konusu paraların organizasyon kapsamında toplanan bağışlar olduğunu, ancak bu bağışların toplanmasına ilişkin parti karar defterinde herhangi bir karar bulunmadığını ileri sürdü. Banka hesapları ve diğer belgeler üzerinde yaptığı incelemede, bağışların deprem bölgesine veya herhangi bir depremzedeye ulaştırıldığını gösteren bir kayda rastlamadığını belirten Kılıç, parti karar defterini de savcılığın talep etmesi durumunda dosyaya sunacağını bildirdi.

Kılıç’ın ifadesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise tanıklar oldu. CHP İl Başkanı, olayla ilgili tanıklarını avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ayrıca bildireceğini söyledi.

“DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI YAPMADIK”

Tartışma, Kılıç’ın Kanal 26’daki açıklamalarının ardından başlamıştı. Yeni Parti Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, 16 Ağustos’ta iddialara yanıt verirken CHP İl Başkanlığı döneminde depremzedeler adına herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini savunmuştu.

Yalaz, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı yaptığımız dönemde depremzedelere bağış adı altında ya da depremzedelere ilişkin bir yardım kampanyası yapmadık” demişti.

Yalaz ayrıca, “Depremzedelere bağış adı altında 1 kuruş ödeme yaptığını iddia edebilecek hiç kimse yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

YALAZ’IN ESKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Yalaz’ın bu savunmasının ardından, henüz CHP Eskişehir İl Başkanı olduğu 16 Mart 2026’da yaptığı açıklama yeniden gündeme gelmişti.

Yalaz’a o tarihte CHP Eskişehir İl Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma gecesinde toplanan paraların depremzedelere ulaştırılıp ulaştırılmadığı sorulmuştu.

Yalaz, etkinlikten beklenen gelirin elde edilemediğini belirtirken geriye kalan paranın deprem bölgesine gönderileceğini açıkça ifade etmişti:

“Beklediğimiz ölçüde maddi bir durum söz konusu olmamıştır. Cüzi bir para arttı. Onu da deprem bölgesine birkaç gün içerisinde göndereceğiz. Parti içerisinde kullanmayacağız.”

Yalaz’ın mart ayında yaptığı bu açıklama ile ağustos ayında kullandığı “depremzedelere ilişkin bir yardım kampanyası yapmadık” ifadesi arasındaki çelişki, tartışmanın daha da büyümesine neden olmuştu.

GECENİN ARDINDAN DA “DEPREM BÖLGESİNE DESTEK” DENİLMİŞTİ

Yalaz’ın mart ayındaki sözleri, tartışmaya konu olan tek eski kayıt değildi.

7 Şubat 2026’da düzenlenen dayanışma gecesinin hemen ardından yayımlanan haberlerde de gecede toplanan bağışların deprem bölgesine ulaştırılacağının açıklandığı belirtilmişti.

Dönemin CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı organizasyon kamuoyuna “dayanışma gecesi” olarak duyurulmuştu.

Yalaz’ın yaklaşık bir ay sonra “Cüzi bir para arttı. Onu da deprem bölgesine birkaç gün içerisinde göndereceğiz” demesine rağmen aylar sonra depremzedelere yönelik herhangi bir yardım kampanyası yapılmadığını savunması tartışmaya neden olmuştu.

Son olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili araştırma başlatması, Kılıç’ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınması, bağış dekontları ile organizasyona ilişkin faturanın dosyaya sunulması ve tanıkların da savcılığa bildirileceğinin açıklanmasıyla “deprem parası” tartışması adli boyuta taşındı.