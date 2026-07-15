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Kaynak: DHA

3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'ya, Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un bonservisi üzerinden anlamlı bir jest geldi.

Genç futbolcunun yetiştiği amatör kulüp Pınargücü, Karşıyaka'nın içinde bulunduğu mali tabloyu göz önünde bulundurarak bonservisten doğan alacağının büyük kısmından feragat etti.

1 MİLYON 675 BİN TL'LİK ALACAĞINDAN FERAGAT ETTİ

Geçtiğimiz aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan Adem Yeşilyurt'un transferi kapsamında yapılan anlaşmaya göre Pınargücü, 500 bin Euro'luk bonservis bedelinin yüzde 10'unu alma hakkına sahipti.

Yaklaşık 2 milyon 675 bin TL gelir elde etmesi beklenen amatör kulüp, Karşıyaka yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından bu tutarın 1 milyon 675 bin TL'lik bölümünden vazgeçti. Taraflar, Pınargücü'nün 1 milyon TL alması konusunda anlaşmaya vardı.

İKİ KULÜP EL SIKIŞTI

Karşıyaka Futbol Şube Yöneticisi Murat Cansız, Sportif Direktör Volkan Özcan, Pınargücü Başkanı Rasim Çifçier ve Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Cezmi Çulhaoğlu'nun katıldığı görüşmenin ardından iki kulüp el sıkıştı.

Yapılan açıklamada, Karşıyaka ile Pınargücü arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceği belirtildi.