2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselme şansını kaçıran Fransa'da Teknik Direktör Didier Deschamps, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, mağlubiyetin en büyük nedeninin kendi performansları olduğunu kabul ederken, hakem yönetimini de eleştirdi.

'HAKEMİN SEVİYESİ YETERLİ Mİ?'

Hakem kararlarını sorgulayan Deschamps, "Bir soru soruyorum ama cevabını vermeyeceğim. Bu hakemin Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyesi var mı? Bunu sadece bugün kaybettiğimiz için söylemiyorum. Maç içinde özellikle aleyhimize verilen bazı kararlar vardı." ifadelerini kullandı.

'İSPANYA BİZDEN DAHA İYİYDİ'

İspanya'nın galibiyeti hak ettiğini belirten Fransız teknik adam, "Oyuncularım büyük hayal kırıklığı yaşıyor çünkü çok büyük hedeflerimiz vardı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse bugün teknik anlamda rakibimizin gerisinde kaldık. Hücumda beklediğimiz kadar etkili olamadık ve yaptığımız teknik hatalar bizi zor durumda bıraktı. Öncelikle bunun sorumluluğu bize ait." dedi.