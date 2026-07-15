İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, Güzelbahçe Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Mustafa Günay'ın oğlu Ahmet Günay, gelini İmren Günay, kardeşi Hüseyin Günay ile H.B., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.