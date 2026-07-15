Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı

İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çağrılmasını istemeyerek karşı taraftaki sürücüye, ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Taraflar arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



