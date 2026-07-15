Yeniçağ Gazetesi
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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı maddi hasarlı kazanın ardından alkollü olduğu öne sürülen sürücü, karşı taraftaki sürücüye ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Şahıs, polisi görünce olay yerinden kaçtı.

Kaynak: İHA
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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı - Resim: 1

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Akçasu TOKİ Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Osman A. idaresindeki 78 TV 084 plakalı hafif ticari araç ile 06 JZ 055 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı - Resim: 2

İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çağrılmasını istemeyerek karşı taraftaki sürücüye, ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Taraflar arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, ekipler olay yerine ulaşmadan saniyeler öncesinde kaza yerinden kaçtı.

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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı - Resim: 4

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil plakasına çeşitli maddelerden 51 bin 662 TL para cezası kesildi.

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Alkollü sürücüden kaza sonrası pes dedirten pazarlık: Polisi görünce hemen kaçtı - Resim: 5

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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