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Fenerbahçe, genç oyuncular Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen iki oyuncunun profesyonel kariyerlerinde önemli bir adım attığı belirtildi.

KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Türk futbolunun umut vadeden genç yetenekleri arasında gösterilen futbolcularımız Çağrı Balta ve Adem Yeşilyurt ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. İki oyuncumuz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan A Takımımızın kamp kadrosuna dahil edilmiştir."

GELECEĞE YATIRIM

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Adem Yeşilyurt ve Çağrı Balta'nın, A Takım kampında teknik heyet tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp, son yıllarda genç oyuncuların gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürürken, iki futbolcunun profesyonel sözleşmeye imza atması geleceğe yapılan yatırım olarak değerlendiriliyor.