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Karkas et fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik bu hafta da hız kesmedi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından yayımlanan son verilere göre dana ve kuzu karkas kesim fiyatlarında yeni artışlar kaydedilirken, üreticilerin sahadan bildirdiği fiyatlar ile resmi ortalamalar arasındaki büyük uçurum piyasanın dikkatini çekiyor.

UKON VERİLERİNE GÖRE ORTALAMA FİYATLAR YÜKSELİŞTE

Tarımdan Haberde yer alan habere göre; UKON'un paylaştığı güncel tabloda, kırmızı et kesim fiyatlarındaki artış trendi devam ediyor. Bu hafta kuzu etindeki artışın, dana etine kıyasla daha yüksek olması göze çarptı.

Dana Karkas Kesim: Bir önceki haftaya kıyasla 7 TL değer kazanarak 590 TL/kg seviyesine ulaştı.

Kuzu Karkas Kesim: Haftalık bazda 11 TL'lik belirgin bir artışla ortalama 618 TL/kg bandına yükseldi.

UKON Bölgesel Dana Karkas Ortalama Fiyatları

Bölge Fiyat (TL/kg) Karadeniz Bölgesi 601,00 Marmara Bölgesi 600,20 Ege Bölgesi 593,70 Doğu Anadolu Bölgesi 588,80 Akdeniz Bölgesi 585,80 İç Anadolu Bölgesi 584,20 Güneydoğu Anadolu Bölgesi 579,70

BORSALARDA VE SAHADA FİYATLAR NE DURUMDA?

Resmi kurumların açıkladığı Türkiye geneli fiyatlar ile yerel pazarlarda oluşan rakamlar arasında ciddi farklılıklar gözlemleniyor. Kurum bazında ve sahada öne çıkan güncel veriler şu şekilde:

Ankara Ticaret Borsası’nda UKON ortalamasının oldukça üzerinde seyreden borsada, dana karkas ortalama 621 TL/kg, kuzu karkas ise 740 TL/kg seviyelerinden işlem gördü. Borsa verilerine göre dana but 650-700 TL arasında seyrederken, kuzu pirzola 850 TL'den alıcı buldu.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nde fiyatlar bu hafta sabit tutuldu. Birlik verilerine göre 10-16 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak fiyatlar; inek kesim 400 TL, düve 420 TL, dana (Holstein) 480 TL ve diğer ırk danalar 510 TL olarak açıklandı.

ÜRETİCİLERİN SAHADAN BİLDİRDİĞİ KESİM RAKAMLARI

Üreticilerin tarım platformlarında paylaştığı güncel saha verileri, bazı bölgelerde fiyatların resmi verilerin çok üzerine çıkarak 650 TL sınırına dayandığını gösteriyor:

Afyonkarahisar (Şuhut)’ta yağsız ve peşin dana kesim fiyatının 650 TL/kg seviyesine ulaştığı bildiriliyor.

Elazığ & Ergani’de bölgedeki kesim fiyatları ortalama 630 - 640 TL/kg bandında seyrediyor.

Kırşehir (Boztepe)’de işlemlerin ağırlıklı olarak 620 TL/kg üzerinden yapıldığı ve önümüzdeki hafta 10 TL'lik yeni bir artış beklendiği ifade ediliyor.

Ankara (Polatlı)’da ödeme vadesine (peşin veya 25 gün vadeli) göre fiyatlar 600 ile 640 TL/kg arasında değişiklik gösteriyor.

ÜRETİCİ ARTAN MALİYETLERDEN ŞİKAYETÇİ

Piyasadaki bu çoklu fiyat yapısının temelinde bölgesel hayvan arzı, ürün niteliği ve farklı işlem koşulları yatıyor. Üreticiler yaptıkları değerlendirmelerde; akaryakıt ve yem gibi temel girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çekerek, et ve süt fiyatlarındaki yükselişin bu maliyetleri karşılamakta yetersiz kaldığından yakınıyor.

Sektör temsilcileri ve analistler, önümüzdeki süreçte karkas et fiyatlarının yönünü belirleyecek ana unsurların yalnızca piyasadaki canlı hayvan arzı olmadığını vurguluyor. Yem maliyetlerinin seyri, ithalat politikalarındaki olası hamleler, kırmızı et ile tavuk eti arasındaki fiyat farkı ve daralan tüketici alım gücünün piyasa üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.