Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın dijital entegrasyon süreçleri ve lojistik yatırımları devam ederken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merakla beklenen resmi verileri yayımladı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, posta ve kargo lojistiğinde Türkiye tarihinin en yoğun döneminin geride kaldığını belirterek, sektörün ulaştığı devasa boyutları gözler önüne serdi.

YILLIK 1,45 MİLYAR PAKET: E-TİCARET LOJİSTİĞİ PATLATTI

Bakan Uraloğlu’nun paylaştığı verilere göre, özellikle e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin katlanmasıyla "posta kolisi ve kargosu" olarak nitelendirilen gönderilerin sayısı durdurulamaz bir yükseliş trendine girdi.

2024 yılının ikinci yarısında 746,68 milyon adet olan gönderi sayısı, 2025'in ikinci 6 ayında 767,58 milyon adede fırladı.

Yıllık bazda bakıldığında ise 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu bir önceki yıla göre yüzde 5 artış göstererek 1,45 milyarı aştı ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Kargo ve posta kolisi teslimatında Türkiye'nin zirvesini sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oluşturdu. Gönderilerin yüzde 82'sinden fazlası ise şehirler arası nakliye hatlarında taşındı.

115 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI: KARGONUN ÜSSÜ İSTANBUL

Devasa hacme ulaşan kargo sektörü, Türkiye'deki işsizlik sarmalında en büyük istihdam kalkanlarından biri haline geldi. Rapora göre, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısı 59'a ulaşırken, bu şirketlere toplam 67 yetkilendirme belgesi verildi.

Sektörün gücünü gösteren diğer operasyonel rakamlar ise şu şekilde:

Toplam İstihdam: Posta ve kargo sektörü an itibarıyla yaklaşık 115 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Şube ve Acente Sayısı: Türkiye genelinde tam 8 bin 934 posta acente ve şubesi vızır vızır çalışıyor.

En Yoğun İller: Yerel düzeyde en çok şubeye sahip il 1.390 acenteyle İstanbul olurken; onu 558 şubeyle Ankara ve 434 şubeyle İzmir izliyor.



"HABERLEŞME" GÖNDERİLERİNDE ŞEHİRLER ARASI ÜSTÜNLÜK

Fatura, tebligat ve resmi evrakları kapsayan "haberleşme gönderileri" başlığında da hareketlilik sürdü. Yılın ikinci yarısında 113 milyon olarak gerçekleşen haberleşme trafiği, 2025 yılı sonunda toplam 224,1 milyona ulaştı. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme trafiği içindeki payı yüzde 85,71 gibi ezici bir oran yakalarken; evrak teslimatının en çok yapıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya şeklinde sıralandı.

Gönderi modelinin artık "gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa" evrildiğini belirten Bakan Uraloğlu, hız beklentisine de verilerle yanıt verdi: "Ülkemizde yurt içi posta gönderilerinin yüzde 7'si aynı gün içerisinde, yüzde 82'si ise kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde alıcısına güvenle teslim ediliyor."