Düzce Valiliği önünde Vali Mehmet Makas ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’in verdiği startla başlayan yarışlarda, hava muhalefeti damga vurdu. Özellikle kadın sporcuların etabında etkisini artıran sağanak, parkuru zorlaştırsa da yarışmacılar pes etmedi.

31 kadın postacı, 5 kilometrelik parkurda ter döktü. 51 erkek postacı, 10 kilometrelik mesafeyi en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

İŞTE ŞAMPİYON POSTACILAR

Yarışlar sonunda bireysel ve takım bazında dereceye giren isimler şu şekilde sıralandı:

Kadınlar Kategorisi

Gülşen Çerçi (İzmir PTT Başmüdürlüğü)

Ayşe Küçük (Bursa)

Sevcan Ayçiçek Gedik (İstanbul)

Erkekler Kategorisi

Kadir Çolak (Konya PTT Müdürlüğü)

Cengiz Erdemci (Siirt)

Erdal Acu (Diyarbakır)

TAKIM SIRALAMALARI

Kadın Takımları: 1. Bölge Müdürlüğü (Şampiyon), 2. Bölge, 14. Bölge.

Erkek Takımları: 9. Bölge Müdürlüğü (Şampiyon), 10. Bölge, 1. Bölge.

KÜRSÜDE DUYGUSAL ANLAR: KUPALAR ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KALKTI

Yarışmanın ardından düzenlenen ödül töreninde renkli ve duygusal anlar yaşandı. Madalya ve kupalarını almak üzere kürsüye davet edilen kadın postacıların birçoğu, başarılarını çocuklarıyla birlikte kutladı. Sırılsıklam olmalarına rağmen bitiş çizgisini geçen postacıların azmi, protokol üyeleri ve izleyicilerden büyük alkış aldı.

PTT’nin yarım asrı deviren bu köklü organizasyonu, postacıların fiziksel dayanıklılığını sergilemenin yanı sıra kurum içi dayanışmayı da pekiştirmeye devam ediyor.