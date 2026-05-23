Türkiye’de dijitalleşme ve e-ticaretin hızlı yükselişi, posta sektörüne de güçlü şekilde yansıdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, sektörün toplam geliri 2025 yılının ikinci yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 90 milyar liranın üzerine çıktı.

E-TİCARET SEKTÖRÜ SÜRÜKLEDİ

BTK’nın “2025-2 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu”na göre, sektördeki dönüşümde en büyük payı e-ticaret kaynaklı gönderiler aldı. Geleneksel mektup gönderilerinde düşüş yaşanırken, kargo ve koli gönderilerinde ciddi artış dikkat çekti.

Bu dönemde haberleşme gönderilerinden yaklaşık 12,79 milyar lira gelir elde edilirken, posta kolisi ve kargo gönderilerinden sağlanan gelir 64,35 milyar liraya ulaştı.

GÖNDERİ SAYILARI REKOR SEVİYEDE

2025’in ikinci yarısında haberleşme gönderileri yaklaşık 113 milyon adet olarak kaydedildi. Kargo ve koli gönderileri ise 767 milyon adedi aşarak sektörün büyümesinde belirleyici rol oynadı.

Gönderilerin yüzde 82,39’unun şehirlerarası olması, lojistik ağın genişliğini ve talebin yaygınlığını ortaya koydu.

SEKTÖRDE 59 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Söz konusu dönemde sektörde 59 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet gösterdi. Toplamda 27’si ulusal, 40’ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verilirken, Türkiye genelinde 8 bin 934 posta acente ve şubesi hizmet sundu.

İSTİHDAM VE YATIRIMLAR ARTTI

Posta sektöründe istihdam edilen kişi sayısı yaklaşık 115 bine ulaştı. PTT, toplam istihdamın yüzde 34’ünü karşılayarak sektörün en büyük oyuncusu olmayı sürdürdü.

Yatırım tarafında ise toplam 8 milyar 726 milyon liralık harcama yapıldı. Bu yatırımların yüzde 67,1’i Trendyol tarafından gerçekleştirilirken, MNG Kargo ve Aras Kargo da sektörde öne çıkan diğer yatırımcılar oldu.