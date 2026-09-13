Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da mülkiyetinde bulunan üç kıymetli taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Gayrimenkul ve inşaat sektörünün yakın takibine giren satışlar; Üsküdar, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde yer alan arsa ve taşınmazları kapsıyor.

EN YÜKSEK BEDEL ÜSKÜDAR ALTUNİZADE’DEKİ TAŞINMAZA BİÇİLDİ

Kapalı teklif usulü artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında satışa sunulan gayrimenkullerin metrekare, tahmini bedel ve teminat detayları şu şekilde sıralandı:

Üsküdar (Altunizade Mahallesi): 209,48 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için 75 milyon 412 bin 800 TL tahmini bedel belirlendi. İhaleye katılım için gerekli geçici teminat tutarı ise 2 milyon 262 bin 384 TL oldu.

Tuzla (Merkez Mahallesi): Satışa çıkarılan en büyük yüzölçümüne sahip 3 bin 235,73 metrekarelik taşınmaz için 21 milyon 438 bin 700 TL tahmini bedel ve 643 bin 161 TL geçici teminat bedeli istendi.

Ümraniye (Çakmak Mahallesi): 685,42 metrekarelik taşınmazın tahmini satış bedeli 9 milyon 762 bin 240 TL, geçici teminat tutarı ise 292 bin 867,20 TL olarak duyuruldu.

İHALE 30 EYLÜL’DE YAPILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki üç gayrimenkulü kapsayan satış ihaleleri, 30 Eylül Çarşamba günü Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda komisyon huzurunda yapılacak.