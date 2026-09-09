Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik merkezde 3 farklı yerleşim bölgesinde toplam 828 taşınmazı kapsayan imar çalışmaları tamamlandı. Taşınmaz sahipleri, yeni oluşan taşınmazlara ait tapu senetlerini 120 gün boyunca ücretsiz olarak temin edebilecek.
Bilecik Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi, Beşiktaş Mahallesi ve Selöz Köyü’nde bulunan toplam 828 taşınmaza ilişkin imar işlemleri 31 Ağustos 2026 tarihinde tamamlandı.
İmar çalışmalarının tamamlanmasının ardından taşınmaz maliklerinin yeni oluşan taşınmazlarına ait tapu senetlerine elektronik ortamdan ulaşabileceği bildirildi.
Hak sahipleri, e-Devlet şifreleriyle http://webtapu.tkgm.gov.tr adresinden Web Tapu sistemine giriş yaparak yeni tapu senetlerini 120 gün boyunca ücretsiz olarak temin edebilecek.