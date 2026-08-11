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Kaynak: AA / DHA / İHA

Gaziantep, gece saatlerinde karavandan gelen acı haberle sarsıldı. İslahiye ilçesinde uzun süredir park halindeki karavanında yaşamını sürdüren 74 yaşındaki Fadıl Kaya, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaşlı adamdan kötü haber geldi.

GECE YARISI KARAVANDAN İHBAR YAĞDI

Olay, gece saatlerinde İslahiye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Cami önünde park halinde bulunan 31 ACY 275 plakalı karavanda tek başına yaşayan Fadıl Kaya'nın (74) fenalaştığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından kısa sürede adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ HASTANEDE BİRDEN YAŞAM MÜCADELESİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fadıl Kaya’ya ilk müdahaleyi karavanda yaptı. Ambulansla derhal İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, durumunun kritik olması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada doktorların gerçekleştirdiği tüm kritik müdahalelere rağmen 74 yaşındaki Kaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Fadıl Kaya’nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.