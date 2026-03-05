Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan yeni UKOME kararı, şehir merkezinde karavan park edilmesini tamamen yasakladı. Karar, hem karavancılar hem de yerel esnaf arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tekirdağ’da ulaşım ve şehir düzenini sağlamak amacıyla alınan radikal karar, turizm şehri olma yolundaki Tekirdağ’da gündemin birinci maddesi haline geldi. Alınan kararla birlikte artık çekme karavanlar ve motokaravanlar şehir içinde park edemeyecek.

KARAVANCILARA PARK YASAĞI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Milliyet yazarı Eren Aka, "Karavancılara park yasağı!" başlıklı yazısında Tekirdağ'daki bu yeni uygulamayı mercek altına aldı. Aka, karavanıyla seyahat eden bir turistin Tekirdağ’da mola verip meşhur köftesini yemek istediğinde zabıta engeliyle karşılaşmasının, hem turizme hem de yerel esnafa zarar vereceğine dikkat çekti.

"MİNİBÜSE SERBEST, MOTOKARAVANA YASAK: BU NE ÇELİŞKİ?"

Yazısında uygulamanın mantıksal hatalarına değinen Eren Aka, şu çarpıcı tespitte bulundu:

"Motokaravan dediğiniz araç sonuçta ruhsatta minibüs ya da panelvan sınıfında yer alıyor. Boyut olarak trafikte gördüğümüz birçok minibüsten farklı değil. Minibüs ve servis araçları park edebiliyorken, aynı boyutlardaki motokaravana yasak getirilmesi akıl karıştırıcı bir çelişki."

ESNAF VE KARAVANCILAR TEPKİLİ: ÇÖZÜM YASAK MI?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e yönelik eleştirilerin arttığı belirtilirken, yasak kararının çözümden ziyade engel oluşturduğu savunuluyor. Karavancılar, sahil şeridinin korunması ve trafiğin akması konusunda hemfikir olduklarını ancak "tamamen kapıyı kapatmak" yerine daha yapıcı çözümler beklediklerini ifade ediyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: YASAK YERİNE MODERN KARAVAN PARK ALANLARI

Avrupa’daki örneklerin altını çizen Eren Aka, Tekirdağ’ın turizm potansiyelini koruması için şu önerilerde bulundu: ''Şehrin belirli noktalarında karavanlara özel park alanları ayrılmalı. Elektrik, su ve atık boşaltma noktaları kurulmalı. Bu alanlar belirli bir ücret karşılığında denetlenerek hizmete sunulmalı.''

SONUÇ: YASAK MI HİZMET Mİ?

Belediyelerin görevinin yasak koymak değil, çözüm üretmek olduğunu hatırlatan Aka; Tekirdağ’ın "karavan turizmi" rotasından çıkmaması için UKOME kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini şu sözlerle savunuyor: ‘’Sonuç olarak; Tekirdağ’da "saçı sıfıra vurmak" yerine "kuaföre gidip düzeltme yapmak" mantığıyla, yasakçı zihniyetten uzak, hizmet odaklı bir çözüm üretilmesi bekleniyor.’’