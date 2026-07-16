Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Karasu ilçesinde öğle saatlerinde bir karavan parkında R.G.'ye ait park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, karavanın yanındaki A.A.'ya ait motosiklete de sıçradı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevrede bulunan diğer karavanlara ve yeşil alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında karavan kullanılamaz hale gelirken, motosiklet de zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.