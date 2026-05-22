Seyithasan köyü Deliçay mevkisinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Ramazan Dinçer (48) ile Cemal D. (52) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal D., yanındaki tüfekle Ramazan Dinçer’e ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kurşunların hedefi olan Ramazan Dinçer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dinçer’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi ve işlemler için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından silahıyla birlikte kayıplara karışan şüpheli Cemal D.’nin yakalanması için jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama ve yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.