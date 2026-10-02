Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Karaman Valisi Hayrettin Çiçek’in eşi Berna Çiçek, koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocukların bakım ve gelişim süreçlerine destek veren iki aileyi evlerinde ziyaret etti. Çocukların eğitim, gelişim ve günlük yaşamları hakkında bilgi alan Çiçek, koruyucu aileliğin çocukların güven, aidiyet ve sevgi duygularını güçlendiren önemli bir sosyal hizmet modeli olduğunu vurguladı.

KORUYUCU AİLELERE EVLERİNDE ZİYARET

Karaman’da çocukların aile ortamında büyümelerine ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmelerine katkı sağlayan koruyucu ailelere yönelik anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek’in eşi Berna Çiçek, koruyucu aile hizmeti kapsamında çocukların bakım ve gelişimlerine destek olan iki koruyucu aileyi evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle yakından ilgilenen Berna Çiçek, çocukların eğitim durumları, gelişimleri ve günlük yaşamları hakkında bilgi aldı. Çocuklarla da yakından ilgilenen Çiçek, koruyucu ailelerin çocukların hayatlarına sağladığı katkının önemine dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ”

Koruyucu aile hizmetinin yalnızca bir çocuğun bakımının üstlenilmesinden ibaret olmadığına dikkat çekilen ziyarette, çocukların sevgi, güven ve aidiyet duygularını yaşayabilecekleri bir aile ortamında bulunmasının önemine vurgu yapıldı.

Berna Çiçek, koruyucu ailelerin çocukların kendilerini güvende, değerli ve ait hissedebilecekleri bir ortamda büyümelerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesinde aile ortamının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çiçek, koruyucu ailelerin üstlendikleri sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini dile getirdi.

EVLERİNİ VE HAYATLARINI ÇOCUKLARLA PAYLAŞIYORLAR

Koruyucu ailelerin yalnızca çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda onların hayatlarına sevgi, ilgi ve güven duygusuyla eşlik ettiğini belirten Berna Çiçek, ailelerin gösterdiği duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi, günlük yaşamlarının desteklenmesi ve aile ortamında kendilerini değerli hissetmelerinin sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Çiçek, koruyucu ailelere emekleri ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti.

“KORUYUCU AİLELİK BÜYÜK BİR GÖNÜL İŞİ”

Berna Çiçek, koruyucu aile olmanın yalnızca üstlenilen bir sorumluluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun aynı zamanda bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunmayı ve onun geleceğine umut olmayı ifade eden önemli bir gönül hizmeti olduğunu vurguladı.

Bir çocuğun hayatında oluşturulan olumlu etkinin yalnızca bugünle sınırlı kalmadığını, çocuğun geleceğine ve toplumsal hayata da yansıdığını belirten Çiçek, koruyucu ailelerin bu anlamda önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA KORUYUCU AİLE ÇAĞRISI

Ziyaret kapsamında koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine de dikkat çekildi.

Berna Çiçek, imkânı ve gönlü olan vatandaşları, çocukların hayatına sevgiyle dokunmaya ve koruyucu aile olmaya davet etti.

Çocukların sağlıklı bir aile ortamında büyümelerinin, eğitim ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin toplumun ortak sorumluluklarından biri olduğuna işaret eden Çiçek, koruyucu ailelerin bu sorumluluğun paylaşılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

KORUYUCU AİLE MODELİ ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE KATKI SUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu aile hizmetleri, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesinin yanında bakımının sağlanamadığı çocukların aile ortamında yetişmelerine destek olmayı amaçlayan sosyal hizmet uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu model kapsamında çocukların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda eğitim, sosyal gelişim ve duygusal ihtiyaçlarının da desteklenmesi hedefleniyor.

Karaman’da gerçekleştirilen ziyaret de koruyucu ailelerin çocukların hayatındaki rolüne dikkat çekilmesi ve toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın artırılması açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

AİLELERE TEŞEKKÜR

Ziyaretin sonunda Berna Çiçek, çocukların hayatlarına sevgi ve emekleriyle katkı sunan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Çocukların güvenli, huzurlu ve destekleyici bir aile ortamında büyümelerine katkı sağlayan ailelerin gösterdiği fedakârlığın önemli olduğunu belirten Çiçek, daha fazla çocuğun aile sıcaklığıyla buluşabilmesi için toplumun farklı kesimlerinin koruyucu ailelik konusunda duyarlı olmaya davet edildiğini ifade etti.

Karaman’da gerçekleştirilen ziyaret, çocukların geleceğine yapılan yatırımın yalnızca kurumların değil, toplumun ortak sorumluluğu olduğuna yönelik mesajıyla dikkat çekti.